因應時代金融趨勢 世新財金融合傳播科技打造獨特課程

面對金融自由化、國際化的時代潮流，金融產業及商品的不斷推陳出新，這是一個屬於財務金融專業與管理人才的大時代。世新大學財務金融學系於1995年成立，至今逾25個年頭，以培育財金專業一流人才為目標。

因應時代金融趨勢 發展財金特色領域

為加強學生面對未來的適應性及競爭力，世新大學財金系特別規劃三個特色領域，並針對不同領域開設不同的課程：以培育國際級專業財金人才為核心的「財富管理與投資規劃」；以提升金融服務為目的的「金融服務與媒體行銷」；因大數據時代來臨，運用現代科技的「人工智慧與財務大數據」。世新大學周成虎董事長盼透過此系統性的教學規劃，學生能夠紮實地學習財務金融知識，並活用在未來的職場中。

舉辦投資競賽 更具金融實務經驗

世新大學以「理論與實務並重」為教學方針，世新財金除了奠基學生金融知識基礎外，為使學生能夠實際了解金融市場的運作，每年舉辦世新盃投資競賽，透過實際投資操盤，提供同學操作投資策略和方式之平台，以讓學生們互相分享投資交易的策略和心得，建立學生正確投資與理財觀念。

貫徹世新大學辦學特色 融合傳播與科技

世新大學財務金融學系貫徹世新大學「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，將傳播與科技融入金融課程中，如行銷管理、財經傳媒專題、人工智慧與財務應用、金融大數據等課程。周成虎董事長提到，比起他校的傳統金融課程，世新財金運用世新強大的傳播、科技學習資源，讓學生未來在職場上更有優勢。