普安推出高效能橫向擴展NAS系統

普安科技為企業級資料儲存專家，推出EonStor CS橫向擴展 (scale-out) NAS系統，全面滿足業界主流軟體Adobe Premiere Pro的多媒體影音後製需求。結合CS 機種後，多媒體影音剪輯應用程式能夠零延遲穩定播放高解析度影片、完整呈現所有影格畫面。對於規模不斷成長的後製工作室，只需增加資料儲存節點，即可讓處理效能直線增長。

EonStor CS為橫向擴展共享資料儲存解決方案，適合使用Adobe Premiere Pro的成長中或大型後期工作室 (10 臺工作站電腦以上) 使用。橫向擴展機制帶來強大的擴充能力，能讓您輕鬆管理多媒體資產、降低管理成本，同時減少效能瓶頸發生。EonStor CS 更可將所有節點整合為單一叢集系統，大幅強化資料使用效率並簡化資料管理流程。

Infortrend採用常用的非線性剪輯(non-linear editing)軟體Adobe Premiere Pro 2020 進行影片播放來測試CS處理效能。CS多媒體影音環境最佳設定：4U 24顆硬碟槽8核心處理器CS機種、64 GB快取記憶體 (各節點)、10GbE用戶端存取網路及處理多媒體工作負載用的40GbE內部網路。根據測試結果顯示，CS橫向擴展機制能讓同時播放串流數量直線增加：三臺儲存節點可同步播放290道串流影像；增加至五臺儲存節點後，串流數量增加至480道。顯示EonStor CS能在後製階段穩定播放高解析度影片。

普安科技產品企劃部資深經理李金溪表示：「由於多媒體影音剪輯不斷追求更高效能，透過CS橫向擴展NAS機種，成長中及大型多媒體影音公司在使用 Adobe Premiere Pro時能夠擁有更穩定、效能更高的工作流程。CS也具備極高的儲存容量及擴充能力，可以有效節省成本並簡化部署及管理流程。」