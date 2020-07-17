我國智慧城市成果傲人 實現智慧國家從全球競爭勝出

副總統賴清德赴智慧城市應用的領導廠商神通資訊科技公司參訪，圖為參觀神通多媒體長廊。圖／業者提供
副總統賴清德赴智慧城市應用的領導廠商神通資訊科技公司參訪，圖為參觀神通多媒體長廊。圖／業者提供

副總統賴清德7月16 日赴智慧城市應用的領導廠商神通資訊科技公司參訪，在聯華神通集團董事長苗豐強、台北市電腦公會監事會召集人暨神通資訊科技董事長蘇亮的陪同下，深入瞭解神通資科在智慧交通、智慧醫療、智慧教育、電子化政府等領域的成功案例，並就如何擴散至全球，深入交換意見。

賴清德表示，智慧城市、智慧政府、甚至智慧國家，是他從台南市長到行政院長任內，一以貫之的施政理念，近年來全球局勢的改變，正驗証這些目標的重要性正與日俱增，而台灣可以尋求一套更完整全面的政策，讓大家的努力更有效果。

苗豐強説，過去四十多年來，神通做為台灣第一家電腦公司，從引進微處理器推動工業自動化、辨公自動化、乃至參與許多資訊基礎建設，資通訊產業這樣一路走來建立的完善產業鏈，應該是台灣把握未來發展契機的重要依據。

蘇亮則以神通資科多年發展智慧城市的經驗，向頼副總統建議，台灣可以在發展智慧國家的目標下，建立國家級系統整合平台。政府可以優先挑選場域經濟價值高、技術實現難度低的應用，由系統整合商（SI）做為主導整合的業界領頭羊，並和具互補性的各家廠商整合成國家隊，共同將垂直產業的系統整合專案輸出國際，藉此累積市場實力，提升國際能見度。

以神通資科2018年成功輸出菲律賓的E-GATE自動查驗通關系統為例，神通資科整合台灣廠商能量，將快速、彈性、高品質、互補等台灣優勢，拓展至海外市場，發揮旗艦精神，整合機電系統、監控系統、通訊系統等相關領域廠商共同合作。

蘇亮表示，不要把城市應用切割成許多單項、短期、碎片化的案子，要能促成被評選出來的合作廠商，在各地方有較深化及多元應用的磨練。政府也應長期性策略支持應用服務廠商，確保永續發展。更可以參考神通資科在澳洲昆士蘭的經驗，由當地政府、台灣政府及廠商分別出資1/3的方式，結合三方力量，創造三贏，讓國家隊擁有更強的經濟後盾，能將台灣的智慧城市應用輸出海外。

賴清德回應，以往台灣各縣市在推動智慧城市項目時，確實可以好好思考是否有無法相互整合，進而發揮綜效的狀況，而台灣有很強的資通訊產業，已經打拼了幾十年，並在國際上有一定的地位，也希望大家一起實現智慧國家，讓台灣從激烈的國際競爭中，脫穎而出。

副總統賴清德（中）與聯華神通集團董事長苗豐強（右）、台北市電腦公會監事會召集人暨神通資訊科技董事長蘇亮合影簽名留念。圖／業者提供
副總統賴清德（中）與聯華神通集團董事長苗豐強（右）、台北市電腦公會監事會召集人暨神通資訊科技董事長蘇亮合影簽名留念。圖／業者提供
文 黃志偉

工商時報

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