科技防疫最前線：「好神氣」口罩清淨機

感謝世界撞球冠軍親自使用「好神氣」口罩清淨機。圖/曜防疫用品公司提供
感謝世界撞球冠軍親自使用「好神氣」口罩清淨機。圖/曜防疫用品公司提供

清新舒服不悶不熱，出門更安心

新冠肺炎疫情在全球多國未見降溫，日前WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）還公然宣稱，「人類無法根除新冠病毒」。網路平台龍頭高層也稱「疫苗最快估計要一年才會問世」，看來人類很可能要做好與COVID-19長期抗戰或和平共存的準備，許多民眾無不期待科技界能在防疫上投入開發，以儘快找到讓人安心又舒適的防疫之道。

現階段，戴口罩仍是防疫上自保保他的首選，無奈入夏以來氣溫履創新高、台灣成了烤蕃薯，有民眾甚至因為戴口罩造成中署、熱衰竭等身體不適，已形成不少人對於戴口罩心生排斥，不戴又怕對防範新冠肺炎病毒效果大打折扣，恐成防疫破口。鑑此，曜防疫用品有限公司推出好神氣口罩清淨機，這具有空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩-「口罩式等離子空氣淨化器」配備KN95濾片與散熱馬達負離子一次到位，讓民眾戴起來清新舒服不悶不熱持續一整天，社交無障礙、出門更安心。

曜防疫用品公司總經理徐隆曜表示，簡稱「好神氣」的口罩清淨機是由有「台灣愛迪生」之稱的鄧鴻吉先生研發成功，目前已授權曜防疫用品公司為全球總代理(菲律賓除外)。徐隆曜指「好神氣」具有負離子口罩KN95過濾片，抗菌抗過敏抗毒抗熱，讓民眾在大熱天裡可以一整天戴著防疫。包括能戴著正常外出與運動，如跑步、騎車、登山也不會呼吸困難，甚至可從事特殊作業時配戴，只要戴著它就不用擔心新冠肺炎疫情。

全台總代理-曜防疫用品公司徵求各區經銷夥伴，洽詢電話：0919905982, (04)24737178
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「好神氣」是內建有空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩，具有三大特色：一、口罩裝置有等離子發射器，配戴後口罩內會不斷產生等離子。二、口罩內有兩個小型風扇，讓氣流一進一出，加速空氣的流通，以克服悶熱問題。三、可更換性的奈米級高效微粒過濾棉片，能有效過濾空氣中細微顆粒物。

文 陳逸格

工商時報

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