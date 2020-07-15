產官攜手 盛大揭幕全台第一5G數位科技實證場域

為促進台灣5G應用發展，經濟部工業局率先全台打造之5G數位科技實證場域與應用展示平台，昨（14）日於台北市數位產業園區DigiBlock盛大揭幕！經濟部工業局楊伯耕副局長、5G實證場域合作夥伴中華電信行動分公司陳明仕總經理及財團法人資訊工業策進會蕭博仁副執行長共同主持開幕儀式，強力宣示產、官攜手投入5G創新應用研發的決心。透過5G實證場域，將有效串聯產業公協會、電信業者和雲端服務商，打造一站式協作基地，帶動國內雲端遊戲與VR/ AR / XR等5G垂直創新應用產品研發，孵育5G新時代產業聚落！

全球5G趨勢銳不可當，根據國際研究機構IHS Market《5G經濟》報告預估，到了2035年，包括零售、教育、運輸、娛樂等各行各業都將受到5G科技影響，相關應用將創造全球約13.2兆美元商機。而今年二月，我國5G頻譜以總標金新台幣1421.91億元創下全球第三高紀錄，完成頻譜釋出，緊跟世界腳步，邁入5G世代。龐大商機，也吸引雲端遊戲、VR/AR/XR和影音媒體業者摩拳擦掌，積極轉進並競相投入5G垂直創新應用研發。

Q版3D虛擬工業局呂正華局長與真人當場互動，凸顯5G高速傳輸能力。圖／業者提供

經濟部工業副局長楊伯耕表示，「5G是全球趨勢，也是蔡總統「六大核心戰略產業」中「結合5G帶動數位轉型」的政府施政重點。經濟部工業局積極推動場域實證來帶動5G發展，先後推動智慧棒球場與全息投影異地實境秀等5G場域應用。透過今天公部門第一個推出的5G實證場域，協助產業成立5G雲、網、端串連的研發實戰實驗場，助有志於5G科技應用的資通訊、應用服務、軟體開發廠商解決驗證問題，孵育出更多5G垂直創新應用」。

為替台灣5G相關應用發展奠定良好基礎，經濟部工業局在我國公部門率先透過搭建自有5G實證場域，打造5G數位科技實證場域與應用展示平台，目標達成以下三大關鍵功能：

一、5G垂直應用供需串接：與公協會、電信業者共同建構5G應用供需合作機制，作為公協會與政府溝通橋樑，滾動式解決產業轉型問題。

二、提供5G實證環境：與電信業者合作布建5G系統基礎環境，引導雲端遊戲、VR/AR/XR和影音新創團隊進行創新應用開發與架接實作驗證。

三、5G測試技術支援：串聯電信商及雲端服務（含Cloud Gaming平台），提供端、網、雲架接與測試技術支援。

因應本次5G數位科技實證場域與應用展示平台開幕，經濟部工業局也與公協會合作，遴選第一批優質VR/AR/XR、雲端遊戲業者進駐測試由資策會營運之digiBlock台北市數位產業園區投入5G垂直應用方案開發，共同孵育5G產業生態鏈！現場進駐之5G應用業者包含探索VR/AR應用的威訊媒體+科碼新媒體、推出虛擬網紅解決方案的羊咩咩整合行銷公司、打造世界第一個虛擬角色互動直播平台的成境科技公司、VR遊戲開發商唯晶科技公司、獨立遊戲開發商卡夫特多媒體開發社與開發實境遊戲的藍色迴廊工作室。期能藉由驗證場域成立，有效強化台灣各類 5G 應用研發，並透過實證加速商轉。