凌華科技 實現邊緣 AI 全面自動駕駛

聯合Tier IV 與工業技術研究院合作，拓展開放原始碼自駕技術的開發與打造智慧運輸系統

邊緣運算解決方案全球領導廠商-凌華科技（股票代號：6166）與 TierIV和工業技術研究院ITRI合作，協助實現全面自動駕駛。該聯盟將著重於共同開發以開放原始碼自動駕駛技術 Autoware為基礎的智慧運輸與交通管理系統。該聯盟計畫與地方政府合作，從台灣開始在公共道路上進行概念驗證（PoC）現場測試，並且將持續拓展 Autoware研究、知識和生態系統。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，「這是凌華科技在自動駕駛車開發尖端技術之旅的重大里程碑。」「結合在 TierIV和ITRI 領先的領域專業知識與我們在 AIoT、邊緣運算以及軍用級可靠性與強固性方面的豐富知識，此策略性合作夥伴關係將讓我們能夠共同為自駕車市場開發顛覆性解決方案。」

Autoware 是用於自動駕駛技術的一體化開放原始碼軟體，目前被200多個組織採用，包括美國運輸部 （USDOT） 聯邦公路總署 （FHWA）、汽車製造商和新創公司。凌華科技、TierIV 與ITRI組成聯盟，目標是在企業發展與自動駕駛車和自動駕駛輔助的學術研究之間創造更多綜效。

Tier IV創辦人兼CTO兼Autoware基金會董事會成員加藤真平表示，「操作設計領域（ODD）、開放原始碼技術和生態系統是打造成功的自動駕駛車及相關系統的關鍵。我們很高興能與凌華科技和ITRI合作發展Autoware。」

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克博士表示，「在經濟部技術處的支持下，工研院致力於聯網自駕技術研發，並與業界夥伴合作進行特定場域試運行。與 TierIV和凌華科技的合作，將是拓展我們在全球業務以及夥伴關係的絕佳機會。」

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