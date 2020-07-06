後疫時代 臉辨技術火紅



NEC台灣將臉辨銀行開戶、無人商店引進台灣

臉部辨識的應用範圍非常廣，例如可代替飯店的門卡，讓住客不論進房、飯店消費，刷臉就可以；再如有無人商店，刷臉即可進入商店消費。目前在台灣已有幾家無人店的試行，就是使用人臉辨識技術已連續5次榮獲美國國家標準暨技術研究院(NIST) 評比全球第一名的NEC的臉部辨識技術，NEC在臉部辨識上經驗豐富，得獎無數，在實驗室環境内，0.5秒可以測出2300萬張臉。

2019年NEC跟玉山銀行合作，運用臉部辨識可在提款機提款。而日本金融業甚至跟知名連鎖超商合作Seven Bank，用臉部辨識就可開戶，NEC希望將此經驗帶到台灣。NEC台灣總經理賴佳怡表示，日商NEC在身份認證、遠距辦公等方面，提供先進的科技技術，希望把在日本已經開通的臉部辨識銀行開戶、無人商店等經驗引入台灣。

「NEC的溫測加臉部辨識技術已經相當成熟，目前我們朝向國際安全跟社會安全等級的戶外動態狀況臉辨技術邁進，研發動態多比多技術整合」。例如用於遊行時鏡頭可一次攝取眾多群衆的臉孔，有助於國家安全、社會安全防護網的建立。去年NEC還跟全球星空聯盟簽署協議，在各大機場用臉部辨識做旅遊安全的掌控，並將此解決方案提供台灣海空港作參考。

NEC日本甚至以此核心技術施展母子店，例如在辦公大樓一樓設母店，在其他樓層經營無人子店，子店的供貨及管理均由母店負責。甚至在偏遠地方也可經營智慧販賣機的無人店，用人工智慧監控貨品銷售情況，母店再運籌安排物流公司補貨，為「智慧販售/智慧物流的超前部署」提供範本。

新冠肺炎疫情期間，WFH(居家辦公)、remote辦公室盛行，然而卻造成大家精神壓力很大，且未必能接受這種孤獨感，因此網路連結以及人性化而順暢的溝通越發受到重視。賴佳怡介紹，NEC可提供一比一人身的虛擬實境狀況，讓不同國度或區域的溝通更具臨場感、真實感，看到對方就像在眼前一樣；可以多對多、可以一對多的的開會、簡報，就像在一起工作時一樣活絡有溫度。

NEC今年最重要的市場佈局，將延續其核心價值及技術，針對生物辨識技術、AI辨視推定、智慧流通、智慧金融，再加强解決方案的力度。此外還會引入流程自動化機器人解決方案，用機器人來簡化流程，讓文書性、電子性或需要人在中間做邏輯判斷的工作，用數位機器人來代理，未來的主管不僅要管理人，也要管理數位機器人的員工。