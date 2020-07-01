人力銀行界的共享經濟新創平台Meet.jobs

專注國際人才的跨境獵才平台

幫朋友找到工作還能獲得1000美元以上感謝金?人力銀行界的新創公司，專注國際人才的跨境獵才平台Meet.jobs在台灣首創介紹朋友成功就業可以獲得高額感謝回饋金服務，成功將共享經濟的概念導入獵才界。目前Meet.jobs累積會員數為五萬多人，刊登職缺的海內外企業為1500間以上，平均在Meet.jobs上登錄的職缺薪資下限為新台幣6萬元以上。

Meet.jobs執行長林昶聿分享，以往高科技產業的職缺很封閉，尤其是高階人才的職缺都是圈內朋友介紹居多，創立Meet.jobs網站一開始是做給自己找工作用的，因為在海外工作多年，回台時從一般人力銀行網站找不到想要的高階職缺，因此發揮寫程式的所長架設網站，沒想到第一時間網站獲得高度迴響，流量快速增加，因此興起創業的想法。以台灣求職網站知名業者來說，對求職企業收費每月3000元，但是貼職缺不一定找到人；而獵頭業平均行情最少收到求職者年薪的20%，通常年薪至少150萬以上職缺，業主才願意付費請獵頭。

從求職網站到專業獵頭公司中間應該存在著更有效率的空間來服務徵才媒合市場。因此Meet.jobs目前向求職企業客戶的收費標準定在媒合成功後，收取該職缺年薪的8%~16%(低於傳統獵頭服務費的20%~50%)。Meet.jobs的求職用戶年齡聚焦為23到38歲之間，70% IT產業居多，這類人才容易移動，職能不要求文化背景。Meet.jobs透過找專業或有人脈的推薦人，可帶來更多高品質的用戶，並且分享獎金給他們，這點就成功切入至工程師們的固定社群中。

林昶聿表示，全球疫情沒那麼快結束，台灣較受到影響的是以外貿為主的公司，唯獨電子業下半年表現可期（受影響相對小），在科技業來說不只遠距工作成為趨勢，也陸續接到海外公司請我們幫忙在台灣找技術團隊，尤其今年趨勢更明顯。第一個，因為遠距，矽谷到今天為止是全面 work from home，那在台灣找一個人才跟在美國有什麼不一樣？尤其台灣的高科技人才專業度高，薪資對於求才業者來說堪稱是高C/P值，尤其台灣工程師更容易熟悉不同開發模式、程式語言，很容易跟不同的團隊合作，這是跟美國、中國相比的優勢。

此外，國外的IT公司，例如臉書、google等都有來台灣開設資料中心，台灣疫情守得很好也加強了更多外商來台灣的動機。Ex.美商Splashtop、美國NYSE上市企業 RingCentral、HENNGE Taiwan台灣惠頂益、新加坡商Handshakes等，科技人才職缺需求龐大，而林昶聿也建議想轉職或挑戰跨國高薪職缺的工程師需要建立自己的國際視野與語言能力。