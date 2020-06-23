疫情推波宅娛樂潮　ViewSonic投影機爆紅

行動網路日新月異，看好行動網路結合數位影音的應用需求，視訊解決方案領導品牌ViewSonic在投影機解決方案上超前佈署，從消費者經驗痛點出發，以LED光源的核心技術，融入「輕鬆方便」、「影音整合」等設計理念，推出一系列行動網路時代投影機，今年更在產品齊全化與疫情推波宅娛樂風潮下，意外爆紅。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，新冠肺炎疫情牽動市場變化，在此變化下，ViewSonic今年上半年有投影機、IFP與LCD螢幕三大產品線大幅成長，其中受惠最明顯的就是投影機，雖然台灣市場整體投影機銷售金額與數量都是年增率與季增率下滑，但ViewSonic投影機卻大幅逆勢成長，今年第一季年成長約152％、第二季則估年成長達約237％，據IDC研調機構資料，ViewSonic台灣市佔已從去年第五名躍居到前三名。

黃金得指出，投影機在商用與教育市場略有萎縮，但消費市場卻大幅增長。除了主要疫情推動的影音娛樂潮外，ViewSonic的超前佈署也很重要。近年來努力收集消費者使用意見，掌握使用者痛點與需求，並因應不同需求推出多款機型，在今年產品齊全化以及宅娛樂熱潮催化下，配合消費行為轉入電商，才能因此發酵爆紅，今年以來許多機型如M1+、M2與M1 mini等等都常賣到缺貨，今年上半年ViewSonic在電商投影機銷售更是高居第一名，前三大電商市佔率近六成。

對於常賣到缺貨，黃金得也分析提到，市面上的傳統燈泡投影機或家庭劇院投影機，都要專業施工安裝相當不便，燈泡式亮度會逐步耗損，不僅影響觀影享受，也增加使用者維護成本，另外由於固定或體積笨重移動不易，以及缺乏與手機等行動裝置的連結，讓消費者有使用上的不少痛點。

而針對這些痛點，ViewSonic呼應需求打造四大特點，包括：一、低負擔成本：ViewSonic LED投影機壽命高達30,000小時，即使每天使用4小時，使用壽命長達20年，可省下換燈泡耗材成本與麻煩；二、影音整合：採用第二代LED光源技術，不僅影像鮮明清晰外，更整合劇院級的Harman Kardon等一線喇叭，提供身歷其境的影音體驗，連結手機更可當作智慧音箱；三、架設方便：透過像是內建無線串流軟體，或是智慧型手機鏡像播放、聲控等功能，加上整合影音於一體，省卻更動裝潢及大量佈線麻煩；四、輕鬆移動：體積重量輕巧化，且有手把或口袋型設計，也有內建電池或可外接行動電源，並可連結無線或藍芽，無論是室內不同空間移動或戶外露營風等需求，都可享受居家或行動影音娛樂。

目前ViewSonic行動網路時代投影機系列機種，已從過去的M1，漸漸齊全化，且產品各自定位與訴求清楚。從可在家不同空間輕鬆移動安裝的4K劇院級X10-4K、家用/商務兩用的M2 FHD無線智慧微型投影機，到360度可輕鬆攜帶的M1+，及最新推出的M1 mini口袋機，讓不同消費者在不同需求下，皆能找到最合適的機種。