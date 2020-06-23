全景軟體推出簽名文件的隨身行動袐書

企業數位轉型潮流全面加快腳步，流程數位化力量相當重要。全景軟體推出「FastSIGN Cloud電子簽名服務平台」將此力量快速的導入企業，提供企業輕量、安全的電子簽名服務平台，讓業務追單流程順暢、合約簽定更加得心應手。

無紙化的便利性已普遍存在於行動辦公室、遠距工作、異地辦公等工作情境，而手寫簽名該如何高效的在電子文件中呈現及傳遞，考驗著電子簽名的周全程度，同時，電子簽名也存在著「驅動辦公流程數位化的力量」，降低文件傳遞的人力與時間成本、減輕文件管理上的負擔，是電子簽名方案所擁有的數位化力量。

數位文件傳遞的便捷度，也凸顯了電子簽核的重要性，如何一地簽名、多地同步，是電子簽名的發展初衷，全景軟體以「FastSIGN Cloud電子簽名服務平台」進入雲端服務領域，並以直覺體驗及安全兩大訴求提供企業用戶服務，讓企業能夠更輕鬆的把電子簽名應用於各類表單，在符合無紙化需求的同時，更加速了文件的簽核流程，跨越辦公地點、時間的限制，除了提供直覺化的簽名體驗外，同時擁有多重安全機制，保護電子簽名的安全。

FastSIGN擁有多項特色，例如：輕量、直覺簽名體驗：表單製作、文件編輯流程化，讓操作更加簡易，還能自動辨識欄位，點擊就能快速建立簽名欄位，多個簽名欄位也能批次建好；行動裝置掃描QR Code簽名，手機化身為隨身手寫板，真實呈現簽名字跡；檔案分類查閱及管理，隨時追蹤文件簽核狀態，即時掌控簽核進度，並可發送簽名提醒。

另外，可以保護電子簽名的安全：設立專屬的FastSIGN文件管理空間，確保文件檢閱及簽核的過程保密；簽名軌跡留存並加密保護，簽名時的IP位址及所使用的裝置也會被記錄，保障簽核文件的基本安全資訊；具備「驗證文件」功能，凡經由FastSIGN製作或簽署的PDF文件，皆可直接檢查內容是否於簽名後遭到竄改或異動。

全景軟體總經理楊文和表示：「全景軟體不停下腳步，持續提供客戶更多元的服務，期許FastSIGN Cloud電子簽名服務平台能開啟全景軟體雲端服務的里程碑。」