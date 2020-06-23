Epson新機顧頭家 省成本拚經濟

疫情為商務市場帶來影響與變化，其中在商務列印市場，企業為讓營運更具適應彈性，更加重視精省、效率，以及符合健康與在家辦公的概念。進入後疫情時代，Epson洞察商業用戶需求，近期推出了世界首創的四色全防水A3+高速連續供墨複合機L15160，高效、彈性、精省與具健康概念一次到位，讓頭家精省成本，加速拚經濟。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，Epson連續供墨印表機是目前市面上機種最齊全，也擁有最高市佔率73％的品牌。疫情期間，無論是在家上班或是在家學習，印表機都是不可或缺的最佳工具，像是在家上班，列印出來閱讀可減少眼睛疲勞；而線上學習風潮，更是需要搭配印表機來進行作業的練習，這些應用需求讓連續供墨印表機市場依然火熱。此外，疫情期間大家都必須戴口罩，對於「空氣品質」的健康意識也更有感，Epson擁有Heat Free免加熱無粉塵的微噴影印機、連續供墨印表機等，隨著內需經濟復甦，於商務列印市場後市可期。

此次Epson推出的四色全防水A3+高速連續供墨複合機L15160，即搭載Heat Free免加熱噴墨技術，擁有低耗電量、低碳排放量，以及減少耗材零件等優點，相較於同級雷射印表機，耗電量僅19瓦，大量列印不僅省電，並可減少碳排放量，降低室內空氣品質負擔，還有減少耗材成本等也更加符合商業用戶的需求。

除了省電外，在精省成本效益上，L15160一瓶大容量防水黑墨，可印7,500張文件，防水彩色墨水，可印高達6,000張文件，防水黑色及彩色單張列印成本僅需0.08元／0.33元，也創下了單張防水列印成本新低，更因優異的防水性，讓列印品質更加銳利鮮豔；搭載PrecisionCore精點微噴印字頭技術，更擁有20萬張的耐用度驚人表現。此外，Epson提供業界獨有的主機加噴頭，最多三年的原廠保固，以及保固首年可享到府取送及代用機服務，讓列印設備成為提升辦公室產能與效率的專業助力夥伴。

在高效上，L15160列印速度更可高達25／25 ipm，搭載自動雙面列印功能，首張列印時間僅需5.5秒；精巧的機身設計，搭載4.3吋彩色觸控螢幕與自動進紙以及影印、掃描、與傳真等作業功能，不管是作業流程或辦公室空間都得以更有效率的被運用。

在彈性上，全新送紙結構系統搭配多樣高容量進紙匣，也大幅增加商務用戶列印彈性，更免去頻繁補充紙張的時間；不管A4或A3都可依需要彈性選擇列印，也可印製財務報表、海報、傳單、新年賀卡、標籤貼紙等等。另外，Epson同步推出A3+高速雙網連續供墨複合機L14150，適合以A4列印為主，但有小量A3列印需求的SOHO族及中小型辦公室，讓符合企業列印需求更具彈性。