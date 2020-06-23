廣積糧 高築牆 “不”稱王 展碁新商略奏效

提到3C通路，給人印象就是市場有限、難有戲唱的艱困慘業。然而，近年來展碁國際卻頻頻上演一齣齣好戲，無論是代理的任天堂遊戲機大賣或是家電特賣會皆屢屢告捷、營收不畏疫情大幅成長、掛牌興櫃交易等等，都令人耳目一新。但在這些好戲背後，卻是展碁不為人知的對新經營商略不斷辛苦演練及淬鍊的成果。

明太祖朱元璋的開國三策：「廣積糧、高築牆、緩稱王」是許多企業奉為圭臬的商業智慧。展碁的經營團隊，在董事長陳俊聖的領導下，也師法古人智慧，只是不同的是，經營團隊懂得以個人豐厚商場經驗與經營知識將通路資源、市場變化、產業趨勢與公司現況融合內化後，整理出新的思維，轉化成屬於展碁獨有的新經營商略：「廣積糧、高築牆、『不』稱王。」

幾年前展碁經營團隊的挑戰是，如何優化流程和創新流程，這兩年則是如何帶領團隊做思維和流程的數位化轉型，並將新商略的三件事不斷演練、調整並將之做到最好。例如「廣積糧」，展碁定位從原本3C通路轉變成「通路平台」，基本概念就是什麼東西都可以賣，所以要廣結善緣，不斷引進增加代理線，擴大舞台，成為原廠的市場延伸夥伴，朋友多才能儲糧過冬。

除了廣積糧外，展碁也要「高築牆」，建構高附加價值和競爭障礙，為原廠及客戶帶來有利的實值效益，讓展碁成為不可取代且廣受歡迎的代理商；另外，不同於企業普遍欲稱王的目標，展碁通路角色是，定位為原廠市場行銷戰力的延伸，也是經銷商金流和物流的支援，這樣的定位反而是適合「不稱王」，不管是原廠或經銷商，大家都是朋友，創造大家一起好的氛圍，也不要因為做大後，看不起小線，自滿驕傲，不稱王才能學習更多，才能成為上下游共好的夥伴。

如今展碁新經營商略正逐步發酵。這樣的好成績，除了歸功於整個展碁團隊的努力與辛苦外，展碁總經理林佳璋更表示，最大的關鍵重點是，展碁的董事長陳俊聖先生，給了團隊很明確的方向，例如組織在做數位轉型前，就提醒團隊，一定要先優化流程，不然即使流程做了數位轉型，作業一樣容易凌亂無章；另外就是協助團隊做兩件事，一是幫經營團隊解決困難，二是創造一個大家可以發揮的舞台。

他解釋，幫經營團隊解決困難，就是大家沒做過或不會的事，他來協助。例如引進瑞士Tal品牌保養品時，因為跨領域，大家都不懂，所以董事長協助我們建立人脈，指導我們經營的方向，包括：如何建構組織能力、如何建立跨領域通路、如何與跨領域使用者溝通，哪些組織需重新架構等等，他都透過會議上的討論，帶著團隊邊做邊學，不斷修正調整到對的位置。另外就是舉辦家電福利品特賣會，他也指導經營團隊要用新的數位行銷概念來取代傳統行銷，剛開始大家對O2O有眾多不懂、疑問甚至抗拒，經過多次的折衝，摸索和練習，才成就了現在的行銷模式。

面對未來的電商趨勢，經營團隊要有虛實整合的能力及概念才能「取勢」搶佔商機，不然只能順勢或隨波逐流的競爭。目前展碁積極與各個電商合作，並成立年輕電商團隊，進行數位行銷，用年輕人的語言對應年輕人的需求。

展望未來，林佳璋表示，雖然目前展碁轉型還在進行中，但要有生於憂患、死於安樂的強烈認知，展碁會持續給自己成長的壓力，也會不斷向業界同行及原廠學習，這樣才能不斷進步，接下來要做的事還很多，例如將通路平台往外延伸，還有打造夥伴經濟等等，總之，展碁就是要把「廣積糧、高築牆、不稱王」做到最好並成為原廠和經銷商最有價值的夥伴。