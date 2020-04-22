穎崴科技第一季業績增長15.91%

高階半導體測試介面大廠-穎崴科技（6515），公告去(2019)年合併營收28.04億元，較2018年16.86億元成長66.3%，稅後淨利5.46億元，每股獲利19元；該公司董事會4月16日通過2019年度盈餘分配案，每股配發現金股利12元，股東會5月28日在高雄楠梓加工區總部舉行。

穎崴科技專注於提供半導體測試時所需要的測試介面(Test Interface)；該公司核心技術就是從事半導體測試高階測試座(Test Socket)及探針卡(Probe Card)之設計開發及生產製造，從晶圓測試(CP)、最終測試(FT)、系統測試(SLT)、老化測試(Burn-In)及溫控系統(Thermal Control System)，提供各種高速、高頻、廣溫域的測試介面，目前股票已在興櫃掛牌交易。

穎崴科技強項在於產品滿足高度客製化需求，可提供半導體製程後段測試的Total Solution；產品應用涵蓋包括CPU、GPU、APU等高階處理器，5G、AI人工智慧、遊戲機、智慧型手機、高數運算 (HPC) 、汽車電子、高速網通、伺服器等各領域，受到產業高度信賴，目前已是全球邏輯IC測試治具最大供應商，在高雄、新竹及大陸蘇州設有研發製造生產基地，另在全球設有銷售及技術服務據點，包括北美 歐洲 以色列 東南亞 東北亞 等半導體廠商分佈的區域 , 客戶皆為全球高階IC設計公司及封裝測試大廠，競爭力雄厚。

受惠於5G、AI的快速發展，高階晶片量增，帶動測試需求暢旺，穎崴科技今(2020)年第一季營收維持亮眼表現；自結第一季營收5.99億元，較2019年同期5.16億元增長15.91%。

新冠肺炎疫情持續蔓延，影響全球產業發展，穎崴科技相關應變措施得宜，且客群及產品組合健康，營運受疫情影響甚微，預期第二季業績亦能保持不錯動能。

因應高階半導體測試需求強勁，穎崴計畫在楠梓加工區投資增設新廠，主要為擴大高階產品研發及提升關鍵零組件自製率，預計2022年投產。