免上油的Urmel 重返冰天雪地

igus工程塑膠平面軸承技術幫助水陸兩用車在最惡劣的條件下行駛 4,000 公里

氣候變化對阿拉斯加造成了深遠的影響，例如冰川融化和魚群減少。為了讓人們認識到這個問題的嚴峻性並推廣新型出行方式，來自柏林的 Hoepner 兄弟開發出水陸兩用車「Urmel」。他們將駕駛它穿越阿拉斯加。為了使 Urmel 能夠在丘陵和山谷以及冰雪路面上行駛，就需要輕巧且耐磨的軸承。在 igus易格斯幫助下，年輕的發明家選擇了免上油的 iglidur 摩擦優化工程塑膠。

Paul和Hansen Hoepner兄弟天生熱愛冒險和創造。2012年，他們從柏林騎行13,600公里到上海。2015年，他們在短短 104 天內環遊世界，沒有金錢贊助、沒有聯繫任何人、沒有借助社群媒體。現在兄弟倆自行設計出踏板式的水陸兩用車「Urmel」，並打算在六個月內橫跨阿拉斯加 4,000 公里。「Urmel 的設計方式使其可以在荒郊野外、斜坡、冰雪和河流上行駛。Urmel 還可以漂浮、滾動和奔跑」，Paul Hoepner 說到。極端條件下，軸承點極為關鍵：金屬軸承很快就不適用，因為它們很重，並需要潤滑（與水接觸時潤滑劑會被沖掉並流入環境中）。污垢還會黏在潤滑劑上並阻塞軸承。因此，由高性能工程塑膠製成的耐磨 iglidur 平面軸承和止推墊片(華司墊圈)是最佳的解決方案。它們免上油和輕量化的特性是其得以在 Urmel 中使用的決定性因素。

由摩擦優化工程塑膠製成的耐磨特殊解決方案

Urmel 底盤的特殊設計也需要使用耐磨軸承的特殊解決方案。因此 Hoepner 兄弟決定使用 igus 的平面軸承和棒板材。Paul Hoepner 解釋說：「我們可以自己用高性能工程塑膠 iglidur J 製造推止推墊片和法蘭軸承，並用於主軸、踏板或連杆的懸吊機構中。」 除了免上油的特性外，iglidur J 還具有低摩擦係數的特點。發明家還在轉向、車輪、驅動電纜和驅動軸的軸承中依靠由全能材料 iglidur G 製成的 iglidur 平面軸承。為了能夠將變速器安裝在狹窄的安裝空間內且具有低耐磨性，發明家採用了 igus 墊片。由符合 FDA 要求的 iglidur A160 材料製成的摩擦優化耐磨片可減少金屬零件的摩擦力，進而減少驅動力。

請求更多支援

igus 聯手很多公司支持這對柏林年輕發明家的專案。Hoepner 兩兄弟目前正在尋找更多贊助商，以便讓 Urmel 可以開始明年在阿拉斯加的旅程。個人只需捐獻五歐元，就可以助 Urmel 一臂之力。