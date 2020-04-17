Cornerstone提供線上遠距學習 有助提升員工競爭力

疫情當道，eHRD數位人才發展平台蔚為趨勢

隨著疫情蔓延全球，疫情指揮中心日前宣佈，室內100人以上活動停辦，政府也積極宣導1.5公尺的社交安全距離，許多企業除了實施在家工作外，原本預定的外訓、內訓活動也都跟著順延或取消。疫情期間，企業更要維持既有的競爭力，eHRD 數位人才發展平台的學習模組，可以協助企業遠距實現內訓，讓員工能在家完成學習。

全球第一大的學習管理平台Cornerstone，提供企業遠距學習解決方案

eHRD領導品牌Cornerstone ，於2020年2月正式併購 Saba 人才體驗解決方案，累積全球服務企業家數超過 7,000 家企業，是全球評價第一的eHRD系統。 Cornerstone提供企業自訂學習內容，協助將內容數位化，並支援行動裝置登入，讓學習不受時間地點限制。Cornerstone的社群式學習，能讓企業依照不同主題劃分討論區，同仁可以即時互動，達成線上讀書會的效果。此外，更支援影片彈幕式學習，同仁可以在影片教材中，直接註記心得或問題、互相討論解惑。Cornerstone也擅長打造遊戲化的學習體驗，有獎牌、積分，讓學習變得更好玩、更有趣。

Cornerstone善用數據追蹤力，將學習歷程整合績效、接班人計畫

Cornerstone除了將學習內容數位化，提供遠距學習之外，也善用數據追蹤力，能針對個人學習歷程，主動推播興趣課程。主管也能根據職能所需及職涯發展，推薦同仁相關課程，讓每位同仁擁有方便及個性化的學習體驗，提高生產及留任率。同時，Cornerstone也有視覺化的dashboard與支援自定義報表，協助人資在系統中，妥善運用各種資訊，去制定培訓課程、組建學習團隊及進行人才發展管理。

面臨疫情，企業透過良好的eHRD學習模組，能將課程線上化，實現遠距學習，持續打造企業學習型文化，保持良好競爭體質。

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