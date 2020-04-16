南京郵電大學南通研究院與芯測科技共同培育人才

芯測科技(iSTART-Tek，簡稱iSTART)宣佈與南京郵電大學南通研究院合作，提供便捷版記憶體測試開發平臺『EZ-BIST』以及相關課程培訓，協助南京郵電大學相關系所學生在校時，培養可測試性設計的設計概念和專業能力，在記憶體測試領域能更快速的與產業直接接軌並增加未來就業的競爭力。

芯測科技業務發展部副總暨代理發言人張容誠表示，隨著積體電路邁向更先進的技術節點(Process Node)，加上SoC晶片的複雜度也越來越高，如何透過可測試性設計包含記憶體內建測試與修復來減少晶片的測試週期和成本，並在量產中控制產品品質(DPPM，每百萬個產品中的不良率)變得越來越重要。芯測在訪問客戶的過程中，看到了越來越多客戶有成立可測試性設計部門的需求，但苦於相關人力的缺乏。所以希望透過大學計畫，跟各院校的電子、電機、資工與資訊等相關係所合作，協助客戶解決這樣的問題。而與學界知名的南京郵電大學南通研究院展開合作是這個計畫的重要起點，同時我們也有計劃的跟更多學院展開相關合作的討論，希望透過持續的與相關係所合作來提升芯測在產學合作方面的深度。

南京郵電大學南通研究院執行副院長蔡志匡指出，本次與業界知名的芯測科技(iSTART)合作只是一個開端，未來雙方將在創新、研究和教育方面開展深度產學研合作，提升學生科技實踐水準、拓展其科研經驗，增強積體電路設計能力，為南通及周邊地區輸出受過良好培訓的專業人才，促進區域產業轉型升級。

雙方合作項目包含：通過校企聯合培養研究生、專業技術培訓、中級職稱評審、繼續教育、科普基地建設等，為當地進一步挖掘並培養創新人才。並成功舉辦工信部FPGA產業及應用研討會、第二屆全國大學生積體電路大賽華東賽區決賽、科技部科技領軍人才服務地方發展研討會等大型活動，促進企業、高校、科研院所多方交流與合作，為地方積體電路企業輸送優質人才、與研究院依託國家發改委“射頻集成與微組裝技術國家地方聯合工程實驗室”南通分實驗室，已向全國開展三期產業化專案遴選工作，入駐專案12個。

蔡志匡說，截至2019年底，研究院已獲批江蘇省省級專案4項，南通市科技計畫專案1項，港閘區科技計畫專案2項，擁有授權發明專利47件。通過建設科技部科技領軍人才創新驅動中心、南京郵電大學技術轉移中心（國家級）南通分中心、南京郵電大學國家大學科技園南通分園、國家級眾創空間“創芯SPACE”、南通市電子學會，研究院為當地企業提供人才輸送、技術轉移、成果轉化、創業指導、智慧財產權申報等服務，已轉移近百件發明專利或許可權。以及研究院已投入近1000萬元重點建設積體電路公共服務平臺，為全國中小微設計企業、高校、科研院所等提供積體電路設計、流片、封測全產業鏈技術服務。研究院是台積電晶圓製造服務聯盟2019年輪值主席單位，是通富微電中國大陸地區封測業務代理商，重點打造一站式積體電路封測設計與加工公共服務平臺。平臺具備基板設計、熱模擬、電信號模擬、封裝加工、測試程式開發等技術能力，並成功獲批江蘇省積體電路先進封測工程研究中心。截至2019年底，平臺業務量已突破1000萬元，為神州龍芯、江蘇華存、南通至晟、天芯互聯等近百家IC企業提供技術開發與服務。研究院與東南大學、電子科技大學、上海ICC、南京ICisC、Mentor、通富微電等60多家單位緊密合作，共建研發基地、聯合實驗室等20多個等。

芯測科技是目前在提供記憶體測試與修復解決方案的領導廠商，提供各式記憶體包含SRAM，DRAM，eFlash，MRAM/RRAM，MTP完整的可測試性設計。『EZ-BIST便捷版記憶體測試開發平臺』是秉持著幫助開發者以更簡單、更快速、更低成本的途徑實現優化的記憶體測試電路的一套EDA工具。憑藉高效能、低功耗可程式化暨管線式架構記憶體測試技術，從整體的晶片設計切入，透過易使用的圖像化人機介面(GUI)設定相關參數及選項，全自動的辨識SoC設計中的記憶體並將其分群，並且具有完善測試演算法、硬體架構共用、診斷資訊紀錄與設計電路自動整合等完整功能。讓使用者能輕易產生優化的記憶體測試電路的，大幅減少設計成本與時間，以提升測試良率、降低測試成本，提高產業競爭力。