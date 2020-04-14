MAYO受外媒關注 遴選為亞太區前十強人資雲端系統商

HR SaaS服務成功協助企業數位化

現今，簡化人力資源管理流程來提升員工體驗與雇主品牌形象，已列為企業內部數位轉型的先決條件。不過，知易行難，企業數位化轉型不僅是導入系統，而是讓內部全員皆有共識感，從企業文化著手才是轉型起頭。為了協助企業組織適應工作型態轉變，普及數據化思維，MAYO鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)以HR SaaS Service 成為HR雲端服務領頭羊，落實軟體即是服務的概念，自行開發Apollo 人資系統及STAYFUN員工福利整合平台。除此，MAYO獨家代理Cornerstone OnDemand人才發展解決方案與LinkedIn Talent社群人才招募解決方案。MAYO創辦人簡士評表示：「我們願景是讓科技幫助我們的客戶實現人力資源管理數位轉型，利基人才資本實力。」

高自由度的模組設計打中企業人資需求

Apollo提供一站式人資服務，透過高彈性功能模組，有效處理人事庶務及落實員工自我管理，業界最完善行動化自助服務，無論桌機或手機皆可滿足人事資料數位化，直覺友善介面讓主管、員工、HR在移動中即可完成既有庶務，像是：出勤打卡、假期管理、排班、簽核；對HR來說，Apollo薪資模組完整連動出缺勤資料，自動核對、對保、即時產出薪資單，讓人資薪酬作業迅速、準確完成。而出勤模組內創新的FACEPASS人臉辨識打卡，為業界唯一防止代打卡功能，運作原理相當簡單，員工拿照片仍可打卡，不過系統會自動判別是否偽打卡即E-mail通知直屬主管，讓主管知情並了解、關懷員工；正說明MAYO不僅是打造系統工具，更在系統設計架構上考量使用者體驗，將理性的企業準則，結合感性人道主義建立人性化的Apollo雲端人資系統。

STAYFUN讓團購用手機就可以拆/結帳更免運寄送到府

STAYFUN 員工福利整合平台即是幫助企業福委瑣碎事務化繁為簡，企業可將預算撥入平台內，享有隱藏式商城項目高達200萬件商品，四大電商合作代購享4%回饋，簡士評提到：「平台內超過6,500 家特約商店，為我們用戶提供優惠產品，及團購拆帳功能，可用STAYFUN點數或其他付款方式，團購商品直送到府。」

見證亞洲最大跨境電商Pinkoi 組織翻倍成長歷程

簡士評接受外媒HR Tech Outlook 專訪提到，MAYO與亞洲領先跨境電商Pinkoi 保持長期友善夥伴關係。Pinkoi 成立2011年，營運版圖迅速從台灣擴張至上海、日本、泰國及中港澳，而因營運迅速成長與擴張，人力資源管理顯得更有挑戰。Pinkoi人才經營理念始終貫徹”沒有什麼比塑造企業文化與發揮人才價值來得更重要”。但繁雜人事庶務與例行工作占據大部分時間，難以聚焦培養高潛力人才、組織策略、雇主品牌等核心價值。

Pinkoi 選擇MAYO作為人力資源策略夥伴，將重覆性高庶務交給系統管理，例如：以往結薪相當耗時，Apollo 薪資模組簡化人工流程並大幅降低薪資核算的錯誤機率，總體而言，Apollo 雲端人資解決方案幫助客戶大幅提升工作效率，同時能夠更專注於經營組織人才策略佈局。

精湛卓越的人資系統實力

MAYO八成以上的員工皆有專業人資背景，幾乎每位高層經理人擁有逾15年人力資源管理經驗。此外，更是Microsoft 友好夥伴，平台的開發皆建立於Microsoft Azure上，亦通過國際級資安認證ISO27001與多項資料滲透測試，符合全球雲端資安高標準。MAYO所提供的HR SaaS Services 滿足各種企業規模的需求，過去兩年內，台灣、大陸與越南客戶群增長10倍。更於2019年底Deloitte 遴選為”亞太高科技高成長500強”中排名第41名，公認為台灣前五強之一。

以HR SaaS服務列為公司產品經營主要項目，在亞太區的確是相當稀少議題，簡士評以堅定毅力與獨特經營理念正也是受外媒矚目的原因之一，曾不被看好的HR SaaS創業主題，到如今以領頭羊的先驅之勢，逐漸讓眾人看見科技如何完美協助企業人資數位轉型。

HR Tech Outlook 原文專訪https://bit.ly/34z6axT