Lihi短網址設計緣由 執行長：找不到我要的短網址

在網路社群的連結中，不難看見短網址的身影，舉凡論壇與社群貼文、社交軟體訊息交流、手機簡訊通知均可用到，能想像嗎？利害短網址出現，只因LIhi執行長貝克菜在執行電商平台業務過程中，找不著理想中的短網址，乾脆由自己團隊做出可A/B測試的短網址（同一短網址內可做A、B測試），因應使用者反饋意見陸續增設新功能，目前營運每月皆由獲利，且這僅是公司營運項目中的一小區塊。

獨創技術 從電商本業延伸出來

對社群經營者、行銷人員而言，如何在任意社群管道中，以最少的貼文空間，創造最大的接觸與點擊的效益，除了貼文內容要夠短，連動網址篇幅不能太長，也讓短網址的應用需求大增。目前網路上提供免費、穩定、數據追蹤的短網址不多，更不用妄想如何善用短網址來做A/B測試，但有一群臺灣工程師想到、做到了，也締造利害短網址的誕生。

貝克菜指出，我們持續優化利害短網址的各項功能，也獨創一些新技術的應用，包含安裝穩定的追蹤代碼（俗稱埋像素）、自訂網域、控管網址數據密碼、自定參數可中文化、分流連結可隨時異動（包含Facebook下廣告後也可變動），這一切都歸功於公司本業有電商平台建置經驗，以利提升短網址使用上的便捷性，也讓短網址的行銷用途更簡易化。

臺灣這群工程師讓利害短網址具備更多功能，不僅降低使用的困難度、減少網路詐騙機率，也相對提升品牌信任度。（圖/菜貝克 提供）

利害短網址信任機制成防禦盾牌 降低網路詐騙機率

任一項產品開發中，或多或少會遇到困難點，貝克菜則指出，免費短網址使用常會淪為詐騙、釣魚網站的幫凶，也接過不少使用者反應短網址無法使用於特定的網站頁面，主因短網址的檢舉量過高，被防毒軟體、社群軟體判定為有問題的網址，幕後開發團隊要逐一向防毒軟體、社群進行申訴解除禁令，為此利害短網址做了系統上的變革，包含部分國家設限使用、使用者的信任機制等，尤以信任機制，是在初期註冊利害短網址免費用戶會有短時間觀察期，若使用狀況良好，則由管理員調整為利害短網址良好用戶，目前僅自訂網域等部分功能，仍屬於收費者的福利，多數免費用戶仍享有500組短網址額度、標籤分類、A/B測試、自訂參數、控管網址數據密碼。

貝克菜補充說明表示，付費用戶者可輕鬆自訂網域打出自家品牌，不需要額外花錢請工程師做DNS後續申請與管理，而且站在行銷端的角度，自訂網域有三大好處，包含不用承擔被惡搞的風險、與社群軟體Facebook做企業認證、增加消費端的品牌信任度，尤以品牌信任度可提升1%短網址的CTR（點閱率）。

貝克菜表示，我們理解品牌主的痛點，在利害短網址的使用介面上，結合行銷需求與工程師專業，讓操作更便捷、易懂，而使用者的回饋是鼓勵，也是優化動力。（圖截自lihi.io官網）

掃盲時間：提升1%CTR是什麼概念？

以Google Analytics（俗稱GA）對CTR的描述，CTR是衡量關鍵字和成效的數據，其算法為點擊次數÷曝光次數=點閱率，若點閱率數值越高，這篇貼文的效益相對的廣告價值也高。貝克菜指出，曾有業主使用文案、圖片、受眾等相同條件下，測試lihi自訂網域與bitly短網址的差異性，整體貼文CTR分別為3.22%（bitly短網址）與4.27％（lihi自訂網域）的差異，假設這1%的差異在相同廣告預算下，等同為品牌信任度建構正向的回饋。眾所皆知的道理，若消費者對品牌信任度越高，相對下單機率也提高，且在同樣廣告預算下，業主也更容易拓展品牌的知名度。

無法預警的危機 菜貝克 ：危機是企業攀升的利基點！

在疫情影響下，企業人人自危，當被問及怕不怕受疫情影響？菜貝克表示，我不擔心疫情，我更擔心無法預警的危機，雖然利害短網址創立於2018年，但我自身創業有19年的經驗，遇過三次波折，如2000年泡沫危機、2004年美國IT人才過多、2008年的金融海嘯，這讓我意識到無法預警的危機更容易造成公司倒閉、失業等情況，因此目前公司營運上，已準備兩年的營運資金防範，且每一次的危機是公司攀升的利基點。