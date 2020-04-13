偉勝儀器大步邁向新藍海

堪稱台灣電子、科技產業倚重的重要設備「自動化無氧無塵室烤箱」專業製造大廠-偉勝儀器工業（股）公司，全力朝向研創自有品牌元年願景以赴，現階段已藉由該公司累積多年的精湛技術持續開發創新烤箱設備，期許挹注台灣產業朝向更精密化發展之潛能。

偉勝儀器總經理陳玟翰(右)、副總謝明琨(左)，戮力研發新技術、新設備打入高階供應鏈。(圖/傅秉祥)

創立迄今已邁入44年的偉勝儀器工業，隨半導體、電路板、面板等精密產業對自動化無塵無氧化烤箱的需求倍增，40多年來不停研發、創新，除了已獲得諸多股票上市、櫃的大客戶肯定外，並陸續獲得國家主管機關頒發多項重要獎項嘉許。偉勝儀器總經理陳玟翰表示，近年因製造能力不斷提升，品質與創新獲得國內外客戶高度信賴，不僅事業版圖逐漸擴大且更獲得國內外大廠(包括美光、欣興電子、友達光電…)肯定，包括日本烤箱大廠與自動化廠如廣運機械..等相繼與偉勝技術合作。

陳玟翰強調，今年拓展新藍海的重點計畫是「因應智慧4.0工廠自動化需求，研發一系列自動化無塵無氧化烤箱」，將整合EAP雲端自動控制系統及連結EFEM系統、AGV自動搬運車動線等，搭配乾燥設備自動化或整廠智動化產線減少人力成本，偉勝儀器自動化無塵無氧化烤箱擁有廢熱回收系統，各門面及廢熱排氣係利用氮氣熱交換原理將熱回收再利用，能夠節省25％～30％用電量，並可搭配廢溶劑回收系統，處理過後的冷空氣再排至廠務系統可避免環境汙染，由於此產品功能穩定、性能優異，獲得PCB、面板、半導體等高科技產業青睞，訂單不斷激增，2018年獲得半導體大廠日月光下訂全自動無塵、無氧化烤箱，為此也型塑出偉勝再遷移至三峽現址擴大、預留5倍生產面積的主因。

除此，陳玟翰提及今年也將擴大參展推廣優質設備，除了既定的半導體及台灣電路板展外，今年將再增加8月份的台北國際自動化工業大展，陳玟翰表示自2018年喬遷現址迄今產能已近滿載，為因應業務擴增將再運用預留的空間擴大產能，除此還將特別規畫簡易模擬產線，讓參觀者利用最短時間就能了解烤箱與產線的聯動關係。