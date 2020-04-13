口罩日產能1500萬片是本週目標 不是產能極限

有關上報「蔡英文總統喊1天製造2,000萬片口罩，經濟部汗顏：1,500萬片就緊繃」的報導，經濟部4月10日澄清，1,500萬片日產量是該週努力的目標，但並非產能及口罩原料的極限。不久前沈榮津部長才在立院說明，經濟部已確保2,000萬片平面口罩日產能的原料供應無虞，但也要預留原料來生產N95供醫護使用，預計五月中旬後最高日產能可達1,700萬片。

經濟部表示，口罩的上游原物料是塑化原料PP聚丙烯，使用在不織布的約僅佔一成，PP原物料產能完全足夠，不需要另尋塑化原料的來源。

經濟部指出，真正對口罩產能有密切關聯的是「熔噴布」的供應量，其餘的不織布都還有相當的餘裕。在經濟部與不織布公會的協調，以及國內廠商配合下，已確保可供應每日2,000萬片口罩的「熔噴布」原料。但因醫護人員使用的N95口罩所使用的「熔噴布」量，大約是一般平面口罩的3到4倍，因此在平面醫用口罩產量持續上升時，經濟部也會因應疫情發展，與N95口罩的生產量相互調配。

工業局楊志清副局長表示，整體口罩產能的部分，除了本週日產能目標是1,500萬片外，陸續也有民間新增機台約20台會陸續上線，因此產能還會隨著交機、試機、生產的期程持續提升，平面醫療口罩預計五月中旬後可達到1,700萬片的目標。