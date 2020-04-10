無懼疫情 宏庭科技雲端服務超前部署

因應新冠病毒疫情，多數企業也開始尋找在家辦公的視訊、協作解決方案。傳統IT產業被迫面臨轉型，面對地端主機搬遷上雲、IT系統成本優化及遠距辦公的配套措施等眾多需求，企業該如何在短時間內找到相對應的解決方案，可說是各產業的一大挑戰。

在面對變化快速的時代，企業數位力與應變力將影響企業營運的可否長久與穩健，擁有豐富產業服務經驗的宏庭科技(以下簡稱宏庭)，面對此次疫情很早即提出對應解決方案，針對地端的基礎架構提供多雲(Google Cloud、阿里雲、Azure等)、混合雲解決方案，並依據產業痛點制定上雲架構以及搬遷流程，另配合7×24的代管維運團隊，可隨時監測客戶的雲端系統營運狀況，讓企業能專注在核心的開發與服務，無須為主機、系統架構問題大傷腦筋。

宏庭Google事業處處長廖書毅表示，企業上雲後除能更專注本業核心外，面對突來的疫情，更能早期佈局，應用遠端協作與視訊會議系統，讓營運持續不中斷，同仁作業更簡化，提升整體企業營運效率。

而宏庭深耕產業多年，提供全套的產品服務，無論是分流上班不可或缺的Hangouts Meet Hardware視訊會議設備，或個人在家上班必備的G Suite辦公室協作工具、影音會議功能，皆可協助企業員工完成70-80%的工作項目，若再結合Citrix的遠端桌面服務，遠距工作的彈性及效率即可大大提升，讓企業可輕鬆營運不中斷，在防疫關鍵時刻不被空間環境所打敗。

廖書毅於訪問中表示「此波疫情對傳統零售商、IT產業而言也是一個機會點，可藉由這個時間正視數位轉型的必要性，並趁勢轉型、突變，讓企業不再被時間、空間、環境所限制。」另外，廖書毅也提到宏庭對市場趨勢變化非常敏銳，重視以客戶的角度出發，在問題發生前就提供對應的解決方案，讓企業反應更迅速，不會因為外在因素錯失生意機會。

有些企業也會擔心，是否在此波疫情之後，雲端架構及辦公室套件就不再適用公司需求? 廖書毅表示，綜觀台灣各產業來說，疫情只是讓企業提前做好轉型準備的契機，運用雲端運算、儲存、分析及辦公協作工具不但可加快企業國際化佈署的時間，以長期來看更能有效運用預算、彈性利用資源，讓企業贏在起跑點。

面對國際市場需求，宏庭的專業雲端服務，也可協助將台灣IT、遊戲、媒體等產業推廣至世界舞台，以專業技術、原創服務深耕在地並進軍全球市場!

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