博弘雲端科技助企業數位轉型

倡導將營運系統搬遷上雲，並提出Amazon Chime視訊會議解決方案，協助企業順利營運不中斷。

新型冠狀病毒COVID-19疫情持續延燒，許多企業開始實施分流上班或在家上班制度，以降低公司內部群聚感染風險，避免營運停擺的危機。於此同時，世界級雲端大廠紛紛祭出相對應的解決方案，期望協同在地的雲端服務供應商，為企業減輕負擔、順利營運不中斷!

而在台灣擁有多元混合雲服務的博弘雲端科技(以下簡稱博弘)，深耕AWS雲端市場多年，面對此次疫情除倡導企業將營運系統搬遷上雲，並搭配7×24的監控代管服務外，也提出Amazon Chime的視訊會議解決方案，期望從自身專業技術出發，助企業客戶順利度過防疫難關。

博弘CEO何冠生不藏私的分享道：「從客戶角度出發，並提供完整加值服務才是勝出關鍵。」也正是秉持這樣的理念，讓成立於2015年的博弘雲端科技Nextlink，成為AWS 亞太區第一家代管服務合作夥伴，更榮獲 Gartner Magic Quadrant 評選為全球公有雲代管服務供應商，及美國 CIO 雜誌評選為亞太最富前景 AWS 代理商。提供包含雲端代管、遷移服務、CDN、影音串流及大數據運算等全方位應用解決方案。

因此博弘的工作DNA是站在客戶心態思考，想得永遠要比客戶多更多。舉例來說，針對此次疫情香港辦公室已提前在家上班，台灣辦公室也做好沙盤推演，即便全員在家上班，也能夠完成99%的工作，並維持7×24的雲端代管帳戶監控，為客戶提供不間斷的專業服務。

博弘目前在台灣、香港、上海、東南亞均設立據點，員工總數約百位，擁有多平台認證架構師及國內外經驗豐富的團隊，為企業提供全方位的雲端解決方案，並以提供客戶增值服務為核心，服務超過1000間企業客戶，包括知名國際企業及上市櫃公司，如：momo購物網、捷安特、松果購物、新光三越、威摩科技(Wemo)與知名半導體製造等。

各產業上雲需求雖大不同，但透過博弘深耕產業多年的服務經驗，在協助導入雲端應用後，皆大大提升企業營運成效。博弘雲端亦將持續實踐AWS 雲端服務架構目標，透過擴大管理服務計劃，提供客戶更具靈活度、可高度擴展、高效率與更多元選擇的產品及服務。

而這數年來紮實的技術支援及客戶服務，也讓博弘於2019年達成營收13億台幣的亮眼成績，2020將朝亞太第一大邁進。除了不斷深化布局中國、香港、東南亞等海外市場之外，更朝全球市場挺進，期許成為國際企業數位轉型的助力。官網：www.nextlink.com.tw。立即聯絡-0800-500-960 #313。