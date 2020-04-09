科技部推AIR Center 助企業度難關、創新局

新冠病毒肆虐，全球企業飽受疫情衝擊，科技部推「產學研發中心」(Academia-Industry Research Center,AIR Center)計畫，透過政府與企業出資，提供學、業界各項研發經費支持，期能協助業者減輕負擔，同時儲備更多元的研發能量，助企業度難關、創新局，提升我國產業競爭力。

科技部表示，以「加強產學研緊密合作，建立長期穩固的合作關係」為出發點，AIR Center計畫（每期至少3年，至多5年），透過政府與企業出資1:1的精神，科技部補助每年至多新臺幣1,000萬元為原則，合作企業則需每年至少現金出資新臺幣1,000萬元，目標在槓桿更多企業夥伴加入，一同推動我國產業升級與轉型。本項計畫獲學研機構及企業熱烈響應，目前預計申請產學研發中心計畫案件已達30餘件，研發及合作企業橫跨產業、金融、科技、生技、綠能、環保、文化、藝術、智慧創新等領域。

產學司司長邱求慧出席主持科技部於108年9月舉行AIR Center計畫說明會。圖／業者提供

另外，產學研發中心更重視人才培育，未來，每年可槓桿企業投入資源至少新臺幣2億元、培育碩博士人次超過300人。企業可延攬參與研究專案之在學碩博士生，或選派內部人才，共同參與研究或進修，增進專業技能，進行策略性的人才調整或轉型升級。

科技部更表示，透過發展學術界的頂尖科研實力，藉此吸引海內外優質企業加入，發展具有國際競爭性之技術，合力成為我國高端技術人才培育與創新科技發展的重要推手。產官學界共同攜手全力提升整體經濟效益，預期將可達新臺幣70億元。疫情的衝擊，如何共度難關？企業透過不同領域啟動並加強研發動能，擴充更多元的研發能量，維持企業營運，強化競爭力，共創科技新未來。