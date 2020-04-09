氣立成果發表 助攻防疫前線

新冠肺炎延燒，全球急需大量口罩等防疫產品，以生產自動化元件且可應用於口罩機的台灣氣立(4555-TW)，4月8日舉行成果發表，透過經濟部工業局「CITD協助傳統產業技術開發計畫」，由中國生產力導入創新研發制度，開發出切合產業需求的3項新產品，主要應用於工業4.0中的電子、機械、機器人等領域，為市場及公司營運注入新動能。

董事長游平政表示，對於新產品研發精進，在工業局協助與輔導下，在研發前期納入產業應用資訊，以掌握市場趨勢、顧客需求及商業及技術可行性，後期則結合製造、品管等部門，完成產品功能驗證、試量產、製程優化等階段，有效解決跨部門溝通，縮短新產品上市時間。

為協助抗疫，現場更展示應用於醫療口罩、N95系列機台之零組件，特助游博勳指出，2月中旬口罩機業界急需零件求助外界，氣立獲悉後10小時內火速供貨，因此特別推介CHELIC防疫自動化設備之關鍵零組件與解決方案，共同增援防疫最前線。

台灣氣立總經理特助游博勳展示解說防疫應用於醫療口罩、N95系列機台之零組件與解決方案。圖／黃志偉

中國生產力中心顧問盧崇仁指出，自有品牌運作以搶攻市占為主，和代工模式不同，必須先瞭解市場趨勢與產業使用環境。因此在新產品研發初期導入CBIS企業創新系統，以探索市場機會、瞭解顧客需求，進行新產品功能的概念發想；整個產品開發過程導入IPD整合產品開發管理，以跨部門協同作業，採敏捷式管理，完成從需求、規格、設計、測試到量產各階段的應辦事項及產出，縮短研發時間、降低研發成本、提升決策品質，以確保Time to Market。

成果發表展現3項廣泛應用於智慧製造領域的新產品，氣立研發副總李世榮表示，真空發生器主要用途是配合吸盤，進行各種物料的吸附搬運，模組化結構易生產與維修，輕、薄易安裝於狹小空間；數位式大型流量計為提供自動化機台於生產製程中進行流量數據擷取與判斷，具感測區間多樣、高解析、流量顯示屏270度可旋；電動夾爪精準控制夾持力，一般精度可達+/-0.01mm，輕薄不佔空間、組裝方便。

目前氣立已獲國內外專利共116件，上述三項新產品也將挑戰2021年台灣精品獎，延續連續五年榮獲32得獎紀錄，以展現氣立技術根留台灣，研發精進光耀世界的決心。（經濟部工業局廣告）