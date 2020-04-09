API不安全 創新服務無法實現

叡揚攜手國際網域安全研究組織OWASP 守護API

資訊技術更迭及科技進步，人們的生活從零售購物、各式金融服務、物聯網、醫療保險甚至各類社群媒體平台等，都因API(Application Programming Interface 應用程式介面)技術的成長崛起，變得更加便利有效率。然而，根據國際知名資訊科技研究顧問公司Gartner調查預估2022年API將成為企業應用程式數據資料外洩最常見的攻擊媒介之一。

Gartner調查中顯示，70%的企業認為API是數位轉型中不可或缺的重要角色，OWASP官方網站也提到，在今日，API是應用程式的基礎。從銀行、零售、運輸到物聯網、自動駕駛和智慧城市，API是現代智慧手機、SaaS和網頁應用程式上關鍵的一環。此外，客戶與合作夥伴間的服務和內部應用程式也有API的身影。本質上，API暴露了應用程式邏輯和敏感資訊，如：個人資料（PII），也因此，API已漸漸成為攻擊的目標。如果API不安全，創新服務是無法實現的。

因API的大量應用與安全性問題，OWASP API Security Top 10 Project這個計畫應運而生。OWAPS API Security Project 現任領導人Erez Yalon，同時也帶領源碼安全領導廠商Checkmarx 安全研究團隊，希望能夠借重在源碼安全及過去豐富的開發經驗中，幫助企業、開發人員和AppSec團隊更加了解API面臨的風險。

隨著台灣市場開放銀行及API經濟的蓬勃發展，Erez Yalon及其Checkmarx安全團隊也特別與在台唯一合作夥伴叡揚資訊合作，希望能夠親自與台灣用戶分享與討論API安全議題，包含OWASP API 安全Top10深入探討及相關攻擊情境範例，此外，也不藏私的分享在全球各地演講最常被詢問到的五大常見問題，期待能夠透過議題的互動，提升台灣企業對API安全的重視及議題視角分享。更多詳細API安全議題資訊請見：https://www.gss.com.tw/checkmarx/api-security。