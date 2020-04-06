交大產業加速器中心攜手DP Smart 打造亞洲唯一線上運動加速器計畫

教育部體育署、交通大學產業加速器中心(IAPS)與國際運動創新網絡HYPE Sports Innovation(HYPE)共同打造的臺灣運動創新加速器(HYPE SPIN ACCELERATOR TAIWAN)，為運動科技提供專屬平臺，串聯國內外運動品牌與產業、安排與業師及投資人等媒合機會，提供客製化加速輔導，來協助力求創新突破的運動新創公司與全球運動產業組織對接交流。

自2018年以來舉辦3期培訓計畫共培育32家運動新創團隊，第4期計畫將打造全新線上加速器培訓課程，線上培訓活動和線上課程，與國際業師、臺灣各大運動大學頂尖教授及國內外運動品牌交流零距離，同時結合第三期優勝團隊達標智源(DP Smart)的產品「Rogy 360全景攝影機」，於線上培訓課程中進行全景直播，360度拍攝的直播讓參與者更全方位的參與活動環節。

HYPE SPIN ACCELERATOR TW整合國內外運動品牌及產業菁英，讓運動科技新創獲得最全面的絕佳商業加速機會，第4期徵案活動熱情招募中: https://spin-accelerator.nctu.edu.tw/。圖／IAPS提供

達標智源推出全球第一台6鏡頭全景直播Rogy 360相機，希望藉由「簡單」的特色-相機內拼接無需後製，單機、單鍵直播不用接行動裝置APP或電腦，成為未來消費市場直播的第一選擇，進而在運動市場達到運動賽事多點、多視角直播串流的目的，未來5G服務開跑後，必能帶領直播風潮。

達標智源執行長江文杰表示，希望打造一個本土全景的品牌，以100%臺灣研發、設計製造的精神，提升臺灣價值，並藉由品牌的推廣，行銷全球。品牌的公司定位，在臺灣被大多數人認定是一個不可能的任務，過往的電子產業，以大家習慣的ODM/OEM模式，成就了很多成功的企業，達標智源的前身亦是在服務超過100個全球品牌客戶的影像產業，但需承擔利潤最終可能為品牌客戶之高風險，因此這次毅然選擇成為品牌的「傳教士」，希望帶領臺灣供應鏈團隊打世界杯，進軍國際全景產業市場。