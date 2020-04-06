Epson全新微噴影印機登場 打造企業與環境的共榮生態

近年來，隨著國人對於環境品質及保護愈趨重視，企業更紛紛選擇能提升辦公室環境品質與高效節能兼具的設備。全球創新科技領導品牌Epson，以實現永續社會為目標，推動辦公室環保新革命，於4月6日發表全新WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機，以其獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較於一般雷射印表機，不僅可大幅節省80％的耗電量，更可減少92％CO2的排放量，有效降低辦公室事務機對環境的衝擊，打造高效、節能的清新辦公室。

Epson身為企業最佳夥伴，同步推出DS-32000高速A3智慧自動進紙文件掃描器，支援多樣化紙材與紙張大小掃描，可減少文件數位化時常見的卡紙與紙張損壞問題，絕對是新世代企業事務設備的最佳首選。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，Epson深知企業的實際使用需求以及環境友善趨勢，秉持著「省、小、精」核心理念，創造出「智慧、友善環境、高性能」的產品，進而極大化產品價值，獨家研發出Heat-Free免加熱噴墨技術，使影印機從開機、待機狀態至恢復運作過程，均無須使用熱能暖機，大幅減少能源消耗，可為企業及環境帶來極大的助益。Epson也將持續以創新科技的技術與精神，引領產業革新，創造企業與地球共榮的永續社會。

相較於雷射影印機在列印的過程中需高溫加熱，Epson WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，無須使用熱能暖機與加熱噴頭，即可啟動列印，不僅讓客戶可以體驗穩定又高速的列印過程，更可大幅減少設備維護作業所需的零件與時間，降低維護成本及停機時間。

正因採用免加熱技術，Epson WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機擁有「更快的速度」與「更環保節能」等優勢，最大耗電僅有同級雷射影印機的2.5％，大幅降低了80％的耗電量，更可減少92％的CO2排放。Epson希望在產品、服務與製程上，皆能達到降低碳排放與耗材浪費的目標，減輕對環境造成的影響，對於有大量列印需求的企業來說，不僅省電、省錢、省時又環保！

在追求效率的辦公環境中，Epson WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機擁有「同級最快的5.5秒首張列印時間」、「高速列印」、「快速自動進紙掃描」與擴增「網路與傳真支援」功能。

為滿足高印量用戶需求，WF-C878R／C879R列印速度再升級，WF-C878R黑白／彩色列印速度達25／24 ipm、WF-C879R達26／25 ipm；搭載高容量墨水袋，可支援高達86,000張A4黑白列印、50,000張A4彩色列印，大幅減少更換耗材次數；同時搭載Epson 列印控管軟體，幫助企業輕鬆掌握列印狀況，降低列印支出成本；在產品的設計上，採墨袋內收的優化設計，使其體積更小，且因噴墨技術成就精簡的機器結構，相較雷射機種更節省消耗性零件的使用。

此外，WF-C879R最高可達100 ipm的高速掃描，搭載可容納高達150張紙的高容量自動進紙器，可有效協助使用人員處理大量的掃描與列印工作，內建硬碟還可獨立裝載EPAS（Epson Print Admin Severless）系統，進而達到免伺服器的單機列印控管，可大幅提升資訊安全並管理列印工作。Epson相信細節成就工作效率，透過Epson省彩印微噴影印機，將可為企業的辦公品質及效率把關，共同創造高效與綠能兼具的辦公新時代！

Epson 首台A3智慧自動進紙文件掃描器DS-32000，展現「高速、高產能」的雙重優勢，掃描速度最高達180 ipm，單次可放置120張A4紙或60張A3紙，可高效完成大量的文件掃描工作。此外，DS-32000支援多樣化紙材掃描，即便紙張上帶有膠痕，或是皺摺、撕裂，甚至是紙張尺寸不一，仍可輕鬆且快速地進行高品質掃描。

在外型上，DS-32000搭載超大2.7吋彩色LCD觸控螢幕，可令操作過程更加清晰、便利，外型設計亦富巧思，關機時可完全收納，可滿足如：學校、保險機構、會計師事務所、公部門等單位的多元掃描需求，有效提升辦公效率！