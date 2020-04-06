臺灣扣件 緊緊扣住全球商機

臺灣於全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地，2019年臺灣的扣件出口值43.1億美元，出口值僅次中、德、美位居全球第四，出口量居全球第二。近年臺灣扣件產業朝向高附加價值應用的領域發展，如航空引擎螺絲、醫療用扣件及汽車引擎螺絲等，緊扣趨勢商機。「台灣精品」為協助臺灣的扣件業者國際行銷，今（2020）年將邀請國際專業扣件媒體及重要買主來臺，提升扣件產業的知名度並促成商機。

根據Zion市場研究公司預估，全球工業扣件市場規模在2022年將達到1,165萬美元，年複合成長率約5.4%，成長動力主要來自汽車、航太與建築等產業的需求成長。以市場區塊而言，亞洲地區因近年新興國家的快速成長帶動基礎建設的發展與工業需求，為工業扣件使用成長快速的市場；拉美與中東、非洲預計在未來數年，亦極具發展潛力；而先進國家則對於特殊規格及客製化的扣件需求與日俱增。臺灣唯一的專業扣件國際展-「臺灣國際扣件展（Fastener Taiwan）」由外貿協會主辦，該展完整呈現臺灣高度整合的扣件產業供應鏈，每屆皆吸引了20,000名左右的國內外買主及相關業者參與，今年受到疫情影響由4月延至10月開展。

以第28屆「台灣精品」獲獎企業為例，臺灣扣件大廠安拓實業轉投資的全球安聯科技，投入專業醫療級螺絲的研發製作與生產，旗下產品骨科矯正釘及人工牙根，從傳統工業用的螺絲，變身醫療器材，從以往幾乎是秤斤賣的產品，改為以根計價，具體展現了轉型的效益。而另一家同樣獲得「台灣精品獎」肯定的璟鋒工業，主要定位為全球性汽車製造商的第一階零件供應商，主力產品包含汽車用各類扣件，每年全球約有2,000萬輛以上新車使用該公司產品，獲獎產品為特殊螺帽連結器及避震器活塞閥調整螺帽組，供應給如賓士、BMW等世界知名汽車製造商。

第29屆「台灣精品」選拔於3月16日至6月22日開放報名，綜合研發、設計、品質及行銷等4個面向評選出最具「創新價值」的台灣精品，而獲獎企業將可加入臺灣產業形象廣宣計畫，與貿協團隊赴往全球市場推廣。歡迎更多創新企業報名第29屆「台灣精品獎」選拔，詳情請參考「台灣精品」官網（www.taiwanexcellence.org）。