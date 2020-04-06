緊抓全球產業數位轉型 臺灣AIoT產業夯

全球產業界數位轉型已成為不可避的趨勢，開始進入5G、AI、物聯網等串起的AIoT（人工智慧結合物聯網）時代，各種創新的智慧應用油然而生。臺灣企業擁有深厚的製造經驗與技術，在教育學習、醫療保健、交通運輸、智慧生活及政府公共服務等相關產業領域，逐步發展出優質系統整合解決方案(SI)。而2020年除了譽為5G元年，AIoT是台灣產業升級的重點方向，也是系統整合業者發展的核心要素。雖因新型冠狀病毒疫情持續延燒，衝擊國內外經濟各種面向，但臺灣防疫成效佳，疫情在完善管控下，足稱全球楷模。

根據國際研究調查機構IDC預測，2020年全球圍繞「AIoT」所衍生的商機近1兆美元，其中臺灣在資訊科技核心產業─半導體，扮演關鍵角色，此即為系統整合的全面應用，全球對臺灣科技產品具高度信心，成為臺灣重要的競爭優勢。

政府為促成臺灣產業全面升級，在國內導入多項智慧應用示範性場域，包括智慧城市、智慧製造、智慧路燈、能源管理、健康醫療及智慧農業等，臺灣企業如神通資訊已在菲律賓建置E-Gate系統，並期望能在其他東南亞國家複製成功經驗。

「台灣精品」得獎品牌：研華AMAX-5000系列工業物聯網控制器，是業界Core i等級中尺寸最小的通訊接口設計，此系列不僅為研華軟硬體整合解決方案的核心平台，亦可與第三方軟體整合，讓設備商更易開發工業物聯網智慧應用。威強電近年來將智慧醫療市場視為重點核心，而智能醫療護理車系統解決方案進軍國內外供應鏈，運用大數據資料管理病患資訊，成功打入全球智慧化醫院。弓銓企業IoT應用型智慧水表已協助台北市、馬祖列島前瞻智慧水網計畫，並成功拓展國際應用案場，包含印度、泰國、印尼、越南等國。

「台灣精品」展現臺灣資通訊的產業優勢、產業內及跨產業的整合實力，參加「印度臺灣形象展」、「台北國際電腦展」與「德國柏林消費電子展(IFA)」，創建全球智慧城市市場。