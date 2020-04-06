升級「智」動化 臺灣展現「智」造實力

「連結」與「優化」是工業4.0的核心精神，要造就這兩大關鍵要素，需要大量運用自動化生產、物聯網、智慧機器人、供應鏈互聯及大數據等。臺灣早期代工產業興盛締造了經濟榮景，近年來代工大廠紛紛轉型投入自動化，並隨著產線的高精密組裝、加工程序日趨複雜，對自動化需求更是與日俱增，但當「自動化」與「機器人」整合，將不會再是單純的兩個技術應用，相輔相成即升級為「智」動化，並成為臺灣智慧製造及機械產業發展的最佳助力。

臺灣機械業每年以新臺幣千億元的速度成長，機械公會今（2020）年發布2019年機械設備出口統計，累計出口金額達278億美元，總產值維持1.1兆元（352.45億美元）水準，更樂觀今（2020）年上看增加1千億元（約33億美元）、出口值年成長5%~10%，其中出口主力的工具機產值年成長可達10%。2020年年初，儘管受新冠肺炎疫情影響機械設備出口，期望疫情4、5月和緩後，市場將對設備出現強勁需求，訂單大爆發，下半年一旦景氣回升，將是臺灣機械產業的契機。另一方面臺灣在工業協作機器人市場更是在國際間早已嶄露頭角，以臺灣本土機器人天王達明機器人為例，在2018年已經躍升全球市佔率第二，僅次於丹麥的Universal Robots。

臺灣擁有發展「智」動化的先天優勢條件，累積了深厚的底蘊，以達明榮獲第28屆「台灣精品獎」的TM12為例，是全球第一個有「眼睛」的協作機器人，可從事對象形狀、位置、條碼、顏色辨別，且擁有智慧視覺定位，適用於半導體、面板、CNC產業等。日本富士經濟（Fuji Keizai）發佈預測，到2025年，全球工業機器人的市場規模將擴大至2018年的2.5倍，達到2.87兆日圓（267億美元）。而協作機器人的市場規模2025年將達4,110億日圓（38.28億美元），為2018年的7倍。導入 AI 人工智慧系統的自動化設備，除了提供客戶應用多元的產線自動化解決方案，更是未來自動化產線的趨勢。

而另一方面，被稱為「工作母機」的工具機，更是臺灣工業實力的代表。在工業4.0發展趨勢之下，如何監控掌握工具機械所有元件的同時提高生產力，進而達到優化並提升利潤？同樣將智能結合在高階工具機上的應用，榮獲28屆「台灣精品獎」的達佛羅i4.0工具機智能監控系統，能滿足此需求。機器在安裝i4.0工具機智能監控系統後，針對機械所有耗材進行監控，可迅速擷取資料及數據，加以分析後提供管理者大量有用的參考數據，藉此可確保生產線機器之高可靠度、高精度，同時了解產品的壽命，進而做到能源及制程控管。

同樣實現「智」動化的「台灣精品獎」企業台達電，更延伸轉型智慧「智」造，打造全方位智慧製造解決方案，客制化智慧工廠產能相較於傳統產線能有效提升70%，直接人力人均產值提升3～5倍，並減少約35%的生產使用面積，完美詮釋了工業4.0的核心精神–「優化」，提升效能、降低成本，幫助企業創造更高的競爭優勢。

因應全球製造業轉型及升級需求，過去幾年臺灣結合經濟部、科技部、教育部等相關部會、產業公協會及地方政府等單位，共同協力推動智慧機械產業，成為發展最快速且最具成果之重點產業。憑藉著臺灣強大的人才研發創新技術能量，臺灣正逐步邁向智慧機械製造王國，長遠目標將放眼成為全球智慧機械研發製造基地及解決方案提供者，建立我國智慧機械生態體系，並推動金屬機電、民生化工、電子資訊、資訊服務等重點產業導入智慧製造。臺灣智慧機械與臺灣智慧製造，將是推升全球製造業戰力升級的最佳助力。