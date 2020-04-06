「放大絕」動感開嗆！ 2020放視大賞公布動態主視覺

競賽徵件宣傳嗆味十足！報名競賽即同步角逐廠商特別獎

經濟部工業局主辦之「2020放視大賞」競賽，即日起至4月24日嗆力十足徵件中，並於清明連假期間公布動態主視覺，歡迎參賽者「勇敢嗆聲」。競賽徵件除總獎金100萬，競賽投件即同步角逐廠商特別獎，可望一舉抱回多項大獎，參賽還有機會獲得工作面試機會！

「放大絕」動態主視覺，向設計新世代嗆辣宣戰！

「當我塑膠」、「瘋起來連自己都怕」、「你來來來」2020放視大賞動態主視覺，結合時下流行用語「嗆」進年輕設計世代。圖╱臺灣產學策進會

由2017世大運形象影片勇奪紅點大獎的《Bito甲蟲創意》團隊操刀的「放大絕」動態主視覺，以圓形色塊及方形色塊為主角，描述兩股勢力不斷競爭、相互放大絕，各式風格招式百出，有可愛風、未來感、3D遊戲感等，搭配時下用語「當我塑膠」、「左手讓你」、「你很解」、「回去再練練」，以動態影像呈現語氣中變化與張力，充滿設計新世代宣戰的煙硝味，表達「無論再強再難，也能挺身無所畏懼」的意念。（2020放視大賞動態主視覺：https://youtu.be/vBcpwtKOU9E）

「2020放視大賞」競賽報名即日起至4月24日，歡迎所有參賽者「拿出大絕，放膽來嗆」，除競賽總獎金高達100萬外，更新增廠商贊助特別獎，凡投稿參加競賽者皆有機會獲獎；另於報名時所上傳之作品及履歷，將同步連結至放視大賞參與廠商，強化產學媒合，為參賽者爭取更多就業可能。「2020放視大賞」贊助廠商名單如下：仙草影像製作公司、西基動畫公司、宇峻奧汀公司、兔將創意影業公司、泥巴娛樂公司、思維工坊公司、雷亞遊戲公司、夢想動畫公司、網銀國際台北分公司等。

此外，為方便參賽者報名，放視大賞今年更精簡報名程序及相關規定，凡現就讀中華民國國內研究所、大專院校及高中職學生持有效學生證者皆可參賽，並上網填寫參賽者及作品資料、上傳作品附件即完成報名，無需任何費用。