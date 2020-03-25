瑞薩電子發表為賽靈思(Xilinx)FPGA和SoC所推出的新PMIC參考設計

先進半導體解決方案頂尖供應商瑞薩電子（TSE：6723）今(25日)宣佈推出三款使用方便的電源管理IC（Power Management IC, PMIC）參考設計，可以選配DDR記憶體配置，為賽靈思（Xilinx）Artix-7 FPGA、Spartan-7 FPGA、以及Zynq-7000 SoC的多電源軌供電。瑞薩並與Xilinx密切合作，提供低風險且易於設計的電源解決方案，以加快FPGA和SoC的設計。同時，這些參考設計也加速了包括馬達控制、機器視覺攝影機（machine vision camera）、可編程邏輯控制器（PLC）、家庭閘道器（gateway）和電器、以及可攜式醫療和無線設備等各種工業和電腦（computing）應用的電源開發。

瑞薩的高效能PMIC參考設計提供了方便好用的完整解決方案，使單一設計能夠支援不同的Xilinx速度等級和DDR3、DDR3L、DDR4、LPDr2、以及LPDDR3等不同的DDR記憶體類型。這些參考設計分別以四相位──三個輸出的ISL91211AIK PMIC，以及四個輸出的ISL91211BIK PMIC為基礎，兩款PMIC都能提供高達20A的總輸出電流和獨立的動態電壓調節（dynamic voltage scaling）。其控制迴路經過調整，能以最佳方式支援Xilinx FPGA的負載設定檔（load profile）。並且，無需外部定序控制器（sequencing controllers），即可在內部管理電源軌的通電和關機（power up and shutdown）順序。此外，採用2MHz切換頻率（switching frequency）和快速負載暫態響應，使每片PMIC板能夠使用22uF的輸出電容（output）和一個小型電感器（inductor），來縮小解決方案的尺寸。兩款PMIC皆為尺寸4.7mm x 6.3mm，間距0.8mm的35焊球（35-ball）BGA封裝。

瑞薩行動與基礎設施暨IoT電源事業部副總裁Andrew Cowell表示，「藉由提供經過測試且完整的解決方案，我們的PMIC參考設計可隨時連接Xilinx的Artix-7、Spartan-7和Zynq-7000裝置並為其供電，而大大地加快了客戶的開發進度。且兩款多相位PMIC都採用了瑞薩領先業界的R5調變技術，能實現極快的暫態響應，同時允許設計者動態調整功率來提高整體的系統效能。」

瑞薩適用於Xilinx Artix-7 FPGA的參考板

適用於Artix-7裝置的ISL91211A-BIK-REFZ參考設計板採用了ISL91211AIK和ISL91211BIK多相位PMIC、ISL80030 3A同步降壓DC/DC轉換器、以及ISL21010DFH312微功耗電壓參考裝置（micropower voltage reference）。PMIC可為多個電源軌提供高達95%的電源效率，並可接受來自插入式AC/DC轉接器或DC電源的5V輸入；ISL80030支援3.3V、2.5V和1.8V的VCCO和VCC_IO；ISL21010DFH312則用於1.25V的XADC輸入電壓，其精度為±0.2％ 。

瑞薩適用於Xilinx Spartan-7 FPGA的參考板

適用於Spartan-7裝置的ISL91211BIK-REF2Z參考設計板採用的是ISL91211BIK多相位PMIC、以及ISL80030 3A同步降壓DC/DC轉換器。ISL91211BIK用於VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX和VTT，可接受來自插入式AC/DC轉接器或DC電源的5V輸入；ISL80030 DC/DC轉換器則支援3.3V、2.5V和1.8V電源軌的VCCO及VCC_IO。

瑞薩適用於Xilinx Zynq-7000 SoC的參考板

適用於Zynq-7000裝置的ISL91211AIK-REFZ參考設計板採用的則是ISL91211AIK多相位PMIC、ISL9123低靜態電流（Iq）降壓穩壓器、和兩個ISL80030 3A同步降壓DC/DC轉換器。ISL91211AIK用於VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、和VCCAUX；ISL9123為VTT電源軌供電；而兩個ISL80030 DC/DC轉換器則支援3.3V、2.5V和1.8V電源軌的VCCO和VCC_IO。

價格與供貨資訊

適用於Artix-7 FPGA的ISL91211A-BIK-REFZ參考板已經可向瑞薩電子全球的代理商購買，建議轉售價格為168美元。更多相關資訊，請造訪：www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/reference-kits/isl91211a-bik-refz.html。

適用於Spartan-7 FPGA的ISL91211BIK-REF2Z參考板也已經可向瑞薩電子全球的代理商購買，建議轉售價格為160美元。更多相關資訊可造訪：www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/reference-kits/isl91211bik-ref2z.html。

適用於Zynq-7000的ISL91211AIK-REFZ參考板同樣已經可向瑞薩電子全球的代理商購買，建議轉售價格為160美元。更多相關資訊則請造訪：www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/reference-kits/isl91211aik-refz.html