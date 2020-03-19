用於衛生環境抽屜的 igus 免上油伸縮式滑軌系統

新型免保養且緊湊的 drylin NT 直線滑動伸縮式導軌可承受高達 180N 的負載。

使用來自 igus 的新型免上油、輕便、耐用的 drylin NT-60 直線滑動伸縮式導軌，可在醫療系統或實驗室自動化中安靜地使用長達 2,000 毫米的抽屜。為此，igus 完全依賴於耐磨且易於清潔的 iglidur 耐磨工程塑膠作為滑動元件。

伸縮式導軌廣泛用於在抽屜、自動售貨機或頭枕中的狹小空間內移走物品。因為它們由幾個可以一起推入和拉開的導軌組成。為了給用戶提供輕便、免上油、有效負載更高的解決方案，igus 現在擴展了其 drylin NT 直線滑動伸縮式滑軌系列。藉由新的 60 毫米寬和 24 毫米高的導向裝置，可以實現單個長度最大 2,000 毫米的完全伸展、部分伸展或過度伸展。新型 drylin NT-60 直線滑軌系統展示出其優勢，特別是在醫療技術方面。這裡需要衛生、輕便且易於清潔的解決方案。所以 igus 用硬質陽極氧化鋁製成導軌，用高性能工程塑膠 iglidur J 製成滑動元件。耐磨的工程塑膠可確保導軌平穩、均勻且免上油的滑動。但工程塑膠滑塊具有更多優勢：由於加入了固體潤滑劑，它們運行安靜且完全免保養。由於消除油脂，不會在導軌上附著任何灰塵。故障風險降到最低。可透過高壓或化學藥品輕鬆、快速地清潔伸縮式導軌，這是在醫院中使用的重要標準。

輕鬆搬運重物

新型 drylin NT-60 直線滑軌裝置中所有承受彎曲應力的元件均由金屬製成，具有很高的剛性。在 igus 實驗室進行的抽屜測試表明，伸展長度為 400 毫米的兩個伸縮式導向裝置可以在手柄附近承受高達 180N 的靜負載。透過使用由工程塑膠製成的滑動元件而不是金屬球，調節導向裝置既可以水準安裝（作為經典的抽屜滑軌），也可以單獨安裝或彼此平行安裝。「這為用戶在設計中提供了眾多選擇。導向裝置可以在室內和室外使用，因為它們完全耐腐蝕」，igus GmbH drylin 直線滑軌系統產品經理 Michael Hornung 解釋說。

適合低負載的緊湊尺寸

除 drylin NT-60 直線滑軌系統外，igus 還提供寬度為 35 毫米、高度為 19 毫米的系統。它允許用戶將單個長度擴展到 1,200 毫米。由於緊湊，drylin NT-35 直線滑軌伸縮系統適用於小安裝空間的應用，例如汽車或露營車。除了完全伸展、部分伸展和過度伸展外，NT-35 系列還提供一個在中間和最終位置帶有鎖定選項的型號。清潔運行，順暢調節。除了醫療技術和實驗室自動化外，drylin NT 直線滑軌伸縮式導向裝置還可以用於自動售貨機的構造、內部裝飾和商店裝修以及傢俱系統的安裝。