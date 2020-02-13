台灣圖霸與Gogobee攜手合作　搶攻機車導航市占率

台灣本土品牌研鼎智能(6529)與聚創科技的機車導航第一品牌「Gogobee」共同合作，針對現在機車族所需求，攜手打造出「Gogobee機車導航機」。其擁有最新即時路況及資訊的導航圖資，外型輕巧，功能多樣化，解決騎機車時導航的不便，廣受機車族好評。

根據統計指出，台灣機車密度為世界第一，每年的機車銷售量更高達好幾十萬輛。不管是在都市的通勤時間，過街時等著紅綠燈的車海，或是走在鄉村間，一旁呼嘯而過的車聲，這些滿街滿載的「機車」景象，成為台灣獨特的文化。而騎機車除了上下班通勤方便之外，喜歡以重機、摩托車、腳踏車旅行的人，更有出遊時需要遠距離的移動需求。

而因現在手機導航的普及，許多機車騎士習慣用手機的google map來當作導航，但卻容易發生下雨無法防水，手機沒電，甚至是邊看手機邊騎車等危險問題。聚創科技看到此商機，推出「Gogobee機車導航機」，並與國內知名老品牌PAPAGO!導航系統的圖資提供商研鼎智能合作，提供最新且最完整的機車導航地圖圖資，更不用擔心騎車導航時的不便與危險，讓機車族能快樂出遊，平安回家。

研鼎智能為國內老字號PAPAGO!導航系統的圖資提供商，利用在地與老品牌優勢，及每個月常規的圖資更新，其地圖資料庫十分完整且豐富，有google map 所無法提供的即時服務。而最新研發出的台灣圖霸電子地圖，更擁有超過650萬多筆的門牌資料，並隨時與台灣戶政司維持最新的門牌地址資訊，提供使用者多元的電子地圖應用。

看準電子地圖的未來趨勢，研鼎智能與聚創科技攜手合作，打造出台灣第一的「Gogobee機車導航機」，成為機車導航的領先龍頭。研鼎智能表示，機車族導航的需求，十分容易被忽略，手機導航雖然方便，但也容易引起許多行車問題，甚至是影響行車安全。尤其近年來美食外送平台的崛起，外送員對於機車導航的需求更是大幅增加，期許透過這次的合作，改善機車族的不便。

聚創科技推出的全球首款機車專用導航機「Gogobee機車智能導航機」，創新研發獲得台北市產業獎勵補助。其介面簡易辨識操作、耐高溫環境、免開網路離線導航、防水設計，與測速裝置的警示功能，並針對機車駕駛規劃適合的專用車道，避開汽車與大型車輛，讓行車路線更為順暢。本次的合作，聚創科技的機車導航機創新，搭上台灣圖霸的圖資完整與豐富性，打造出全台第一的機車導航，為機車族提供一個安全又方便的行車環境。