Rohde & Schwarz 透過示波器創新的抖動分解方法提昇了訊號完整性調試

Rohde & Schwarz針對R&S RTO和R&S RTP 兩款示波器推出新的選配功能，可幫助研發工程師更深入地了解傳輸介面的各個抖動成分。工程師們現在可將抖動區分為隨機和確定性兩種，並可隨時查看結果以進行有效的調試。Rohde & Schwarz分解演算法使用參數訊號模型進行精確測量和附加的顯示結果。

Rohde & Schwarz 開發了一種新穎且功能強大的方法來分析抖動的各個成分，為電子電路設計人員提供了以前未知的深度技術知識，這些知識對於調試高速訊號非常有用。隨著數據速率的增加和電壓擺幅的減小，數位介面的抖動在信令間隔裡佔了很高的比例，也是潛在的故障源。工程師愈來愈需要能夠準確分辨訊號抖動特徵的工具，包括將訊號分解成獨立成分。

新的R&S RTO-K133 / RTP-K133進階抖動分析選配導入了一種分析方法，可區分抖動的各個成分如隨機抖動和確定性的抖動成分(如數據相關抖動和周期性抖動)。這種方法以參數訊號模型為基準，該模型可完全分辨受測傳輸鏈路的行為。

相較於傳統方式將數據縮減為一組時間間隔誤差測量值，Rohde & Schwarz 這種方式主要優勢在於抖動模型包括了受測訊號的完整波形特性，即使是相對較短的訊號序列也能獲得一致的測量數據；加上先前無法使用的訊息 (如階躍響應) 或垂直和水平周期性抖動之間的區別。工程師可受益於抖動成分所呈現的深入細節，例如合成眼圖、所有獨立抖動成分的直方圖、週期性抖動的頻譜和峰值圖以及用於估算誤碼率的浴缸曲線圖。

Rohde & Schwarz示波器部門資深副總Josef Wolf對R&S RTO-K133 / RTP-K133選配非常有信心的表示，「我們很榮幸地介紹這種先進的方法，這也是近二十年來首次真正提高示波器抖動分離的新方法。借助新的高階抖動選配功能，Rohde & Schwarz可幫助工程師獲得有關其訊號抖動特性的更多細節，這是過去無法做到的。」

這種新的抖動分離選項擴展了訊號完整性調試功能，可補強業界獨一無二的整合時域反射(TDR) 及時域傳輸 (TDT) 測量和單一示波器及時去嵌功能。Rohde & Schwarz 示波器全新選配R&S RTx-K133在一月底的 DesignCon 2020已正式亮相，更多產品資訊請上:

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