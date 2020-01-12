矽谷工程師回台築夢創立羽渡科技

因應遙控無人機活動漸增，為明確相關管理方式，台灣借鏡美國、歐盟、日本等國家立法經驗與國際民航組織規範，推動於「民用航空法」中增訂遙控無人機專章及相關授權法規命令修法工作。遙控無人機專章修正草案將於自109年3月31日施行，2020年將是台灣無人機產業商機爆發的關鍵年。

而62年次的美國矽谷工程師賴成家捨棄百萬年薪，回台一圓創業夢，於2018年創立羽渡科技，羽渡科技的優勢在於擁有領先的軟體平台核心技術開發能力，透過雲端技術、邊緣運算、人工智慧等新世代技術，同時控管飛安與資安，研發出新世代無人機隨叫即用(DaaS: Drone-as-a-Service)軟體核心技術專利，提出以服務為導向的無人機商務應用服務，DaaS精準應用於消費型無人機。

羽渡科技執行長賴成家表示，目前與縣市政府觀光局處與各地旅遊飯店業者皆有提案中，初期主要提供河濱及沿海觀光地區遊客的無人機空拍應用服務，未來將開發無人機保安巡檢市場，提供中小企業廠房及大樓業者協助保全巡檢且降低保全成本服務，未來希望能夠在符合法令規範之下，將無人機發展到「隨叫即用，讓無人機走向大眾化」。羽渡科技執行長賴成家台大資工系畢業後赴美工作接近20年，因家庭因素回台，同時希望能夠運用在美國矽谷工作經驗，在台創業，並延攬台灣優質軟體工程師人才，將台灣新創產業提高至國際能見度，目前亦準備現金增資。