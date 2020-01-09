亞洲教育平台跨入成人教育領域 完成生態鏈整合

三貝德（8489）教育集團子公司亞洲教育大平台（6764）宣布與公職成人教育業者「鼎文公職」進行整合，亞洲教育大平台正式跨入成人教育領域，實現教育垂直整合，建立一條龍教育服務，從過去以升學為主軸之教育體系，現今整合完成升學、進修、就業等完整教育產業生態鏈。

鼎文公職成立於2007年，成立十多年來，以創新的雲端數位學習輔以題庫網學習服務等優勢切入成人教育行業，現今台北具有兩家實體補習班且館前補習班位於站前新光三越旁，佔據全台最重要的台北車站站前戰略地位；並擁有有業界最完整的公職、證照、國營事業、升學遠距教學網站「公職學習網」，提供超過四萬小時教學影片，滿足學員補習一次購足的需求，教學課程橫跨理工、文學、社會、警察等各類科教育，多年來已輔導超過上千名考生金榜題名，在警專、理工類科、金融證照、民航特考、交通行政、圖書資訊與國營事業等領域均繳出亮眼之成績單，為公職補教業界竄升最快之補習班。

鼎文公職也首創面試輔導與自傳批改，在銀行、郵政、中華電信、台電等就業考試等一條龍式輔導以有效提升錄取率，讓考生在準備就業考試無後顧之憂，即使是需要面試的考試也能從容應對；為有別於傳統的公職補教體系，鼎文公職採用小班制精緻教學，並附加批改考卷、題庫網學習、討論區釋疑、口試講座等服務，並利用先進的雲端平台遠距學習將觸角深入台灣各角落，用合理的價格提供最優質的服務，也提供低收入戶、身心障礙、原住民等考生各種優惠與補助，在企業發展的同時，也善盡社會責任，發展「方便」、「快速」、「優質」、「精準」、「平價」等特色，給予考生想要轉換跑道至公部門一個嶄新的好選擇。

亞洲教育平台董事長吳明錦表示，在整合鼎文公職後，已實現由K12（幼兒、小學、國中、高中）延伸至成人教育的完整教育服務鏈，為台灣第一個整合各年齡層實體補習教育服務之公司；未來亞洲教育平台將持續進行教育資源整合、尋找策略發展伙伴、發展科技平台、建立素養考題平台、發展「開新英文」品牌等多元佈局；亞洲教育平台在科技驅動結合產業垂直整合及多元發展的戰略佈局下，後續發展可期。