SAP 助培力藥品製程接軌國際標準　邁向亞洲領導藥廠之巔

SAP台灣（思愛普台灣）宣布，知名高藥理活性荷爾蒙生產商培力藥品成功導入SAP S/4HANA，打造高標準且嚴謹的製藥流程，精準掌握原料追蹤追溯，並將製程及技術接軌國際，專業度全面提升企業競爭利基，強化海外市場佈局，一步步邁向台灣、乃至於亞洲指標的製藥品牌。

政府多年來持續推動藥品製造升級計畫，台灣藥品認證機制已跟上國際PIC/S GMP標準。深耕台灣超過四十年的培力藥品，持續取得各項認證，堅持高品質研發，製造特殊學名藥產品。近年也推出子品牌，專注女性保健藥品研發，開創全新利基市場。目前培力企業版圖擴及東南亞多國，更打入日本前三大藥廠供應鏈；隨著營運規模成長並跨足海外市場，培力體認到，生產管理與全球接軌的重要性，因此決心替換舊有ERP，導入全新國際級系統全面優化營運。

培力藥品董事長郭榮昌指出，「製藥業屬於法規高度管制產業，國內外均有嚴格認證程序，對藥品製程追溯與資料查核要求詳實。隨著培力公司規模擴大，藥品種類與產線繁多，原料追蹤追溯的每筆資料都被規定要做到『紀錄』、『備份』與『不被竄改』，因此，我們需要更嚴謹且靈活的ERP系統協助管理。培力在精誠資訊SAP專業顧問團隊協助下，成功導入SAP S/4HANA，全面掌握藥品履歷，高度把關產品生產與出貨資料，且製程上任何藥品檢驗、品質資訊亦都需被完整記錄。此外，培力目前國外多家合作夥伴、供應鏈廠商皆使用 SAP 系統，期待未來藥品接受海外查核時，可因具有相同 SAP S/4HANA 嚴謹系統作為背書，讓彼此合作更為順暢。」

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承表示，「面對同業競爭、產業環境限制下，台灣中小企業不斷思索如何轉型，以強化利基優勢，擴大市場格局、走向世界。而企業在拓展海外銷售版圖時，往往需要國際性ERP系統協助營運管理，就像這次培力借助SAP在全球豐厚的製藥業服務經驗，以及精誠資訊對於在地產業的洞悉，順利串聯內部產銷各系統，提升營運管理效率，並將品質管理流程串接國際製藥標準，讓產品進軍海外市場更具競爭力。此外，SAP S/4HANA也能協助像培力這樣具高成長潛力特質的中小企業，在規模不斷擴張時，隨時調整模組內容，靈活迎接來自全球的挑戰。」

迎向未來，培力藥品期望借助SAP扎穩營運根基，鞏固製造流程可信度，並強化品牌差異性，持續佈局嶄新利基市場，以奠基品牌厚實競爭力，期待下一個四十年，成為亞洲頂尖的藥品製造商。