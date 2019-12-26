默克將於CES 2020展示推進數位化生活之創新趨勢與關鍵技術

全球領先的科學與科技公司默克，將在2020年1月7-10日於美國拉斯維加斯舉行的全球最大消費性電子展(CES)中展示創新材料技術。默克專注於電子產業的發展，其前瞻材料技術均應用於市面上最新的電子裝置中。在CES2020展覽期間，默克將邀集業界專家就智慧城市、沉浸式顯示器(immersive display)、記憶體內運算(in-memory computing)以及人工智慧最佳化量子運算(AI-optimized quantum computing)等推進未來數位轉型的創新趨勢與關鍵技術進行展示、演講與研討。

默克集團執行董事暨特用材料事業體執行長凱‧貝克曼(Kai Beckmann)表示：「CES 2020是展示創新的最佳場域，而我們很榮幸能在這場盛會中，展示我們針對電子產業所推出的各項先進解決方案。我們正處於一個資訊爆炸的時代，而藉由我們的材料和解決方案，能讓電子產業駕馭其演進的步調。我們期待能以材料科技助攻電子產業發展，共同實現數位生活為目標。因此，在CES 2020中，我們將提出各項尖端材料技術，期待能大力推進人工智慧、5G、物聯網以及自動駕駛和智慧城市等趨勢，邁向下一個更高的層次。」

推進智慧城市的數位生活

人工智慧(AI)及物聯網(IoT)為實現智慧城市的數位主軸。然而建設智慧城市相當複雜，需從基礎設施的設置到如何處理和管控資料的所有步驟都需考慮周全。在萬物皆聯的時代，液晶智慧天線將能實現5G等各種新應用，將是未來互聯網極為重要的一環。在CES 2020中，默克將分享打造未來智慧城市的各種材料解決方案，包括如何使資料存取、處理和傳輸更加快速和有效率。除此之外，現場也將展示能在一秒內轉換明暗度的液晶智慧窗戶，此技術將有助於能源使用效率和實現智慧城市概念。

顯示器科技的進化

顯示器已然成為人類和機器之間最主要的介面，但顯示科技正在進化。而新型態的顯示器將會重新定義我們使用電子介面的習慣，例如原本固定形狀或無法移動的裝置，將變成可折疊、可延伸、可撓式、可穿戴、甚至無邊框，並帶來新的應用領域。提升未來顯示科技必須仰賴創新材料，而默克身為液晶、OLED和圖形化材料的領導廠商，能提供完整材料解決方案，協助面板廠加快實現下世代顯示技術。例如，默克推出兼具環境友善、高效率且特別為大尺寸顯示器所開發的SA-VA（自行排列垂直配向）液晶技術，能實現沉浸式顯示器科技的同時，不受面板框架的限制。而在快速發展的OLED顯示器領域中，默克致力於推動可折疊式產品的革命，因此發展使用於高效能OLED面板生產的噴墨列印材料技術。

量子運算和神經型態運算的發展

量子運算(quantum computing)已經蓄勢待發，未來將應用於金融服務、藥品研究、後勤支援、量子化學以及機器學習中。默克提供與量子運算製造之相關先進材料，並正與新創產業夥伴和研究機構進行合作。SeeQC公司正在推出全世界最快速的超導快速單一資訊流量子邏輯，這是直接與量子晶片結合，並能被放置在冷凍儲藏櫃內使用的產品。為了讓人工智慧能夠持續演進，默克與MemryX公司結盟合作發展神經型態晶片(neuromorphic computing)。此高效能晶片宛如人類大腦中的神經元，能大量使用平行運算路徑和新的功能性裝置進行同步儲存和運算，因此具備更高的能源使用效率和運算能力。在CES 2020期間，默克的技術專家和外部合作夥伴將針對量子運算和神經型態晶片的前景與契機進行一系列的對話與探討。

先進半導體製造的改革

推進未來科技的發展，半導體製程技術的提升至關重要。新應用領域及複雜的晶片架構將需要更快速的處理器、更大的儲存容量、更低的耗電量以及更高的效能。而默克身為半導體產業之創新夥伴，其關鍵技術與解決方案能應用於晶圓製程中每個重要步驟，例如協助晶片微型化的先進定向自組裝材料(DSA)技術，以及應用於3D NAND、DRAM、MPUS（微處理器產品）和先進封裝技術所需之相關材料產品組合。默克今年宣布完成慧盛材料(Versum Materials)和Intermolecular之兩大併購案，未來將能提供更深入、更廣泛的產品組合，外加能快速進行材料篩選的核心技術，將對半導體廠布局下世代晶片帶來一大助力。

有別以往，今年默克除了展覽未來材料科技應用之外，特別舉行的科技座談所探討的四大主題皆對電子產業的數位轉型帶來深遠的影響。歡迎蒞臨默克展位參觀(默克展示區：智慧城市展廳西門1901號展位-Smart Cities Hall, Booth 1901, Tech East, Westgate)。