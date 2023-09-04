鋼琴公主劉夢緣兩岸音樂交流會 激勵人心

「用生命關愛生命暨中國台灣鋼琴公主劉夢緣兩岸音樂交流會」9月2日，於河南省鄭州市舉行，該活動由河南省婦聯聯絡部、台灣同胞聯誼會主辦，溪悅藝術中心、自閉症兒童慈善基金會協辦舉行，並邀請台灣陳習珍老師演講「用生命關愛生命」。

台灣同胞聯誼會秘書長劉倩致詞，對台灣同胞陳習珍、劉夢緣來到鄭州舉辦音樂交流會的熱烈歡迎，也盼望該活動能激勵全社會對自閉症兒童關愛的熱烈期望。

台灣新住民兩岸新思路經貿文化協會暨台中市亞斯伯格症肯納症協進會理事長陳習珍表示，她及女兒劉夢緣，2年前遇見了溪悅藝術中心的王老師和邵老師，就結下了不解之緣，陳習珍看出王老師是ㄧ個有愛心的人，就告訴他夢緣在成長過程中的種種際遇，王老師心中燃起一個念頭，並很快策劃了這場台灣鋼琴公主與溪悅孩子們的音樂交流會。

陳習珍說，25年來獨自一人撫養女兒劉夢緣，女兒夢緣在4歲時診斷患有重度孤獨症。 6歲開口叫媽媽。陳習珍本身在10幾年前被診斷為惡性脊椎腫瘤，為了培養兒女，她堅定不移，她說：哪怕生命只剩下一天，我也要強忍著有病之身活下去，一定要好好的活著，陪伴女兒。

陳習珍經常在廣播節目及兩岸校園及特殊群體做宣導，十幾年來，她宣導孤獨症及亞斯伯格症相關知識，迄今她受邀兩岸及國際舉辦1363場次培訓及宣導講座，她用生命影響生命的主題演講，鼓舞了數以萬計的人，她無限活力，感動了兩岸自閉兒家長和老師，紅遍兩岸及全世界，她一點都不覺得生命有殘缺。

陳習珍10幾年來，一直致力於推動融合教育及友善校園巡迴演講，讓更多的慢飛天使在校園被理解被接納，讓更多的同學了解如何和特殊同學相處，也正是在她的不放棄和努力下，曾經患有重度孤獨症的女兒不斷成長，也發生了質的蛻變，如今已經成為台灣之光「台灣鋼琴公主」，並跟隨媽媽陳習珍，兩母女多次站在哈佛孤獨症國際論壇及廣州，杭州，河南等地舉辦的國際孤獨症論壇演講及鋼琴演奏。

當日，整場音樂交流會充滿了對孤獨症兒童的關愛和希望，展現了兩岸一家親的輕鬆歡快的氛圍，最後在所有嘉賓及演出孩子們一起合影留念的歡聲笑語中結束整場交流會。

台灣鋼琴公主劉夢緣兩岸音樂交流會。 圖/業者提供

台中市亞斯伯格症肯納症協進會理事長陳習珍（站立者）。圖/業者提供