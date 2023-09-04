新北市超前達成「2025失智友善777」目標 感恩記者會圓滿落幕

新北市於2020年率先全國達成了國家政策綱領「2020失智友善555」目標，成為全台唯一達標的縣市，而今(2023)年新北市已經超前達成「2025失智友善777」目標；也就是7成以上照顧者獲得支持與訓練、7成以上患者獲得診斷及服務、7％以上民眾對失智症有正確認識及友善態度。

全球每3秒就新增1位失智症患者，而我國推估國內失智人口逾31萬，新北市約有4.7萬。失智症是高齡社會不能忽視的重要議題，面對失智症人口的快速增長及龐大的照護成本，各國都正積極的佈建失智友善社區相關的資源。台灣過去長期在社區發展、社區營造蓄積能量與資源，正是新北推動失智友善社區重要基石。

新北市長侯友宜表示，高齡照顧一直是市府的重大政策，隨著老年人口快速成長，與老年相關疾病也隨之增加，其中以失智症最為顯著，為了讓新北市長者獲得更完善的社區照顧，降低城鄉差距及解決偏鄉就醫不便，新北市歷時2年多時間，在偏鄉區域-平溪區打造了「不老長智村」失智友善示範社區，透過遠距醫療關懷長者、結合民間企業導入智慧科技輔助，預防走失、培訓在地居民成為「失智守護天使」，主動關懷與包容失智者與家屬，並提供協助。

2022年起，新北市選定人口最多的都市-板橋區持續推動失智友善社區，市府團隊積極與民間單位合作，透過實際走訪社區，了解民眾需求，同時辦理專家會議及工作坊，凝聚社區共識、提升民眾對失智症的認識並轉化為失智友善態度。藉由多元的行動策略方案，跨部會跨團隊合作，例如：拍攝外籍移工失智症照護教育訓練影片、推廣防走失手鍊及指紋捺印、改善交通號誌符合高齡長者需求及路平專案等，期望透過這些努力，可以讓社區中失智症患者和照顧者安心於社區中生活及安老，並持續推動至新北29區。

新北市領先全國達標「失智友善777」擴大照護。圖／新北市政府衛生局提供

此外，為了完善綿密失智社區照護網絡，衛生局攜手與13家醫院設立失智共照中心，提供整合門診、配置單一窗口的個案管理師，提供失智症患者追蹤關懷、長照資源連結及轉介；與63家民間單位合作，設置失智據點辦理緩和失智課程及家屬支持團體等活動。另為了發掘社區潛在個案，由里辦公處、中西醫診所、藥局、牙科診所、企業組織等成立「失智友善守護站」，協助疑似個案轉介給衛生所，主動介入協助就醫，是病人以及家屬的最佳專業靠山。

達成失智友善777是一個很困難的目標，但新北市做到了，因為從政府到民間，百工百業全體市民的共同努力，為失智症病患與照護家屬提供最大限度的幫助，這些付出不僅僅是為他們，也是為了未來的我們，共同攜手打造歡迎所有人的友善城市。