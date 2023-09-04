洪啟嵩禪師壽宴　立足覺性教育 共創和平地球

南玥覺性藝術文化基金會於新店彭園會館為創辦人洪啟嵩禪師舉行「無生壽宴」。中國佛教會理事長淨耀法師、金仁寶集團董事長許勝雄、前統一集團總裁林蒼生、前經濟部長王志剛、年代集團創辦人邱復生、中華大學校長劉維琪等嘉賓雲集，超過400人到場祝賀，為畢生致力於推動人間「覺性教育」與「和平地球」的洪啟嵩禪師獻上祝福，「無生壽宴」宛然成了「賢者心宴」。

無生壽宴活動由前TVBS主播、知名主持人劉姿麟主持，首先音樂藝術工作者盧欣民、劉偉菁，以清靈深遠的水晶頌缽演奏揭開序幕，他們獨具風格的頌缽及人聲吟唱觸動人心。今年7月他們剛參加了洪啟嵩禪師指導的大覺禪七，7天放鬆而專注的修鍊，使他們的藝術創作開啟全新的境界，全場嘉賓沉浸於寂靜的天籟之音。

洪啟嵩禪師以魏碑、悉曇梵字、英文所書之《菩提伽耶覺性地球記》，由菩提伽耶摩訶菩提寺刻石立碑，作為佛教覺性精神象徵。此為唐代以來於摩訶菩提寺所立的第二座漢文碑。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

為了使世人銘記「和解人間、和平地球」的精神，洪禪師以長達17年的時間，完成高168公尺、寛72.5公尺、總面積超過12,000平方公尺的「世紀大佛」，創下金氏紀錄世界最大畫作，成為地表最巨大的和平象徵，並獲2016年諾貝爾和平獎提名。當天活動現場，南玥基金會龔玲慧董事長，邀請全體嘉賓共同朗讀「和平地球禱詞」，許下和平地球的心願，並請大家邀請更多朋友一起行動，利用正念量子效應，促使人間和平、幸福永存。

洪啟嵩禪師推動覺性教育與和平地球的EZTT大計畫。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

洪啟嵩禪師著述超過300部，希望使覺性教育深耕人間，並於中華大學開設南玥覺性教育碩士專班，使覺性教育進入主流教育體系，2022年起開始舉辦覺性思想學術研討會，建立人類覺性智庫。

眾人為畢生致力於推動人間「覺性教育」與「和平地球」的洪啟嵩禪師獻上祝福。圖／南玥覺性藝術文化基金會提供

當天洪啟嵩禪師也提出10萬禪定師─地球禪教師培訓（EZTT）大計畫，除了9月即將啟動線上國際禪定師資培訓之外，也籌劃5年後在台灣舉辦國際萬人禪修、10年後在印度菩提耶舉行10萬人以上的大規模禪修，作為人間和平覺性的種子教師。透過禪定教育的推展，使覺性教育的理論與實踐合一，透過人心自覺，出生智慧與慈悲，促進地球永續和平！