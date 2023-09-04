元健天籟列車助聽器 捐贈活動儀式

元健天籟列車助聽器，於112.9.4在台北市市政府吳三連廳舉辦公益活動，由主辦單位臺北市議會戴錫欽議長，元健大和直販/礁溪扶輪社22-23社長 吳志賢先生，皇長建設股份有限公司 董事長林妍珺女士，吉田開發建設有限公司 副總經理蔡耀德先生共同媒合本次助聽器2000台，贈與台北市民，讓每個弱勢家庭無法讓聽力聽見家庭重建聽力的一天。

感謝臺北市議會戴錫欽議長特別協調台北市政府社會局讓本次圓滿媒合成功!也感謝蔣萬安市長全力支持，這次活動更加溫暖。未來再天籟列車用心創辦人吳志賢董事長無限奉出助聽器這個愛心能遍佈全台灣有需要的家庭，皇長建設林妍珺董事長與吉田開發建設蔡耀德副總將會再更努力媒合有意義公益活動。

市長蔣萬安先生表示：感謝戴議長協助本次助聽器的媒合，台北市政府社會局無私的奉出，才能完成本次2000台助聽器的捐贈活動，吳董事長不管再國外已捐贈萬台以上的助聽器，功德無量，真的無私的企業家，未來吉田開發建設也持續把公益執行下去，一個活動就是一種感動，感謝以上主辦及協辦單位的奉出，感謝大家。

特別感謝一起參與本次活動協辦單位：

臺北市政府社會局

中華民國愛無界長期照顧產業發展協會

華夏實業有限公司

國際青年商會中華民國總會北區會

國立臺北科技大學管理學院

斗六扶輪社

國立清華大學EMBA校友會

眾鼎橡膠工業股份有限公司

美康藥局

躍獅藥局

杏一醫療用品店

長青連鎖藥局

也感謝媒體的到來，作為皇長建設的董事長，我們一直致力於推動社會公益事業，幫助有需要的人提升生活品質。這是我們對當地社區的一點心意，也是我們努力實現社會責任的體現。希望能藉著這次活動，喚起更多人對弱勢群體的關注和幫助之心，共同為社會的進步而努力。