新光電競親子營圓滿落幕 透過遊戲為孩子拓展世界觀

透過遊戲為孩子拓展世界觀，日前圓滿落幕的第五屆電競親子營(2023 Shin Kong Esports) 於8/26、8/27延續動漫熱潮「寶可夢大集結」設置虛擬與實境闖關遊戲，本屆親子營核心為提倡與親子共娛、共享和共榮。現場聚集台灣原住民、新住民、國外親子一起同樂，樂天女孩、火箭隊帶著大朋友小朋友一同競技，了解團隊合作取勝的重要性，實現新光人壽透過遊戲結合地球村多元文化，為小朋友拓展世界觀、多元永續和關懷社會的企業精神。

新光人壽透過遊戲結合地球村多元文化，為小朋友拓展世界觀、多元永續和關懷社會的企業精神。並找來人氣啦啦隊樂天女孩為活動助陣！

本屆親子營活動以「寶可夢大集結」這款遊戲讓家長和孩子體驗團隊合作的重要性，這是一款由寶可夢為主題的5對5團隊策略對戰遊戲，遊戲將玩家可操控的寶可夢分為攻擊型、防禦型、敏捷型、平衡型和輔助型五大類。此外，根據攻擊方式的不同，還分為近距離和遠距離兩類。在限制時間內（標準對戰為10分鐘）於地圖中擊敗野生寶可夢等方式獲取積分，並帶進對手陣營的得分區即可為隊伍增加分數。遊戲結束時，得分較高的一方獲勝。

由於活動採取報名制，主辦單位在8/26於線上舉辦線上課程，並且透過示範賽來讓有報名的家長、孩子們快速了解遊戲規則和遊戲操作，讓從未玩過的家長跟大小朋友都能夠輕鬆上手，並且遊戲需要家長與小朋友同隊報名合作，增加童趣也讓親子間能因為攜手闖關更緊密。

第二天的親子營以現場PK環節為主，家長和小朋友聯手挑戰6個道館館主，透過第一天的教學，家長也有了不輸於孩子的遊戲實力，一家人一起遊玩並且獲得勝利的瞬間也讓動容，現場攤位除了有「Just Dance」互動區，讓家長可以帶著小朋友遊玩互動，拉近親子之間的距離，新光人壽Life Lab人生設計所也在現場設置攤位，以客觀角度幫助客戶分析人生7大階段所需的保險資訊，主打複合式實體環境結合網路服務，吸引不少家長針對孩子的規劃做出詢問。

有別於去年「跨世代銀髮」的主軸，第五屆主打的是「多元文化學習」，新光人壽公關廣宣部資深協理林慧表示，「透過本次電競營的溝通跟了解，讓家長引導小朋友在電競比賽中，建立正確競爭觀念，培養運動家精神，來達到學習達到共榮跟共盛的效果，到場大家都是第一名！」現場也邀請到「樂天女孩」來跟火箭隊一較高下，讓氣氛嗨到最高點，最後在小朋友的幫助下，火箭隊也以些微的差距擊敗樂天女孩。

火箭隊和樂天女孩帶著小朋友相互對抗，最後由火箭隊險勝。圖／主辦單位提供

現場集結超過100名小小寶可夢訓練家及家長共襄盛舉，歷經數輪一對一PK的小組賽及決賽，為期一個下午的對抗賽讓不少家長獲得了和平時不一樣的親子時光，不僅可以讓小朋友學習合作協調，也讓家長一起篩選不適切的內容，建立健康、健全的電競觀念，尤其在最後的頒獎環節，為了讓孩子們太看重勝負，特別設立了6大獎項給現場所有小朋友，希望大家可以藉此培養團隊合作的重要性，而不是單純的勝負欲。

除了兩天的親子營之外，9月3日的「2023 Shin Kong Esports 新光電競挑戰賽」也圓滿落幕。小朋友們迎接自我挑戰，往更艱難的「大師之路」邁進！除了有更加考驗腦力的關卡，挑戰成功也獲得代表勝利的徽章！活動圓滿結束，大小朋友在依依不捨中道別，也期待明年再一次的接受腦力與技能衝擊的親子時光。