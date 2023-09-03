北科大管院辦籃球賽結合輪椅籃球專案 推動社會永續

錠嵂保經創辦人毛以孝響應，率先捐款標下球衣做公益

由北科大EMBA籃球社主辦的「第六屆臺北科技大學管理學院EMBA摩里斯盃籃球賽暨無與輪比專案活動」，9月2日在北科大中正館舉辦。本次有4隊參賽分別是工管隊丶經管隊丶資財聯隊與雙聯隊，並邀請管院的師長一起同歡。不僅凝聚系所歷屆學長姐們感情, 發揮籃球的團隊運動精神，本次還結合了輪椅籃球專案—「無與輪比」來做為企業社會責任的計劃推動。將北科大EMBA倡導的大學與企業責任(USR)與CSR做更緊密的結合。藉由輪籃體驗來了解身障朋友的真正需求，再由北科大學長姐結合各方資源來贊助推動，讓輪籃可以永續經營。

中華帕拉林匹克總會的宋玉騏秘書長與沈益旭副秘書長亦一同參與盛會。在管理學院范書愷院長的見證下，藉由T1冠軍中信特攻隊李逸驊教練，抛磚引玉先捐出一件全體球員簽名的球衣做為義賣；而台灣保經業界龍頭的錠嵂保經毛以孝創辦人則是率先捐款標下球衣，做為本次台灣輪椅籃球隊前往亞帕運與未來培訓計劃使用；而台灣輪籃發展協會的陳明生理事長，也是北科大EMBA畢業校友，也共襄盛舉同碼加碼，合計共募得30萬，為台灣輪籃運動挹注資源。

台灣保經業界龍頭的錠嵂保經毛以孝創辦人則是率先捐款標下球衣，做為台灣輪椅籃球隊前往亞帕運與未來培訓計劃使用。圖／錠嵂提供

管理學院范書愷院長在開幕式提到，摩里斯盃是展現北科管院EMBA特色基因的大型活動，均需要團隊通力合作、無私奉獻方可成就；而本屆本著傳承並加入深具ESG特色的帕運輪椅籃球深耕推廣，展現企業責任的價值。

李逸驊教練默默協助輪籃多年，長期關心輪籃朋友的發展，深知這項運動的不易。很感謝北科大EMBA籃球社邀請輪籃代表隊，透過表演賽與輪籃體驗，讓更多人知道並親身感受這項運動。同時，也謝謝北科大學長姐為未來輪籃發展付出心力。

錠嵂保險經紀人毛以孝創辦人在會中表示，錠嵂保經是一間實踐保險的愛與責任的企業，更希望每位錠嵂同仁和客戶都能幸福健康，除了出席活動外，更實質贊助台灣輪籃代表隊，並一一和輪籃朋友祝福和期許。預祝即將代表台灣參加亞帕運的輪籃代表隊，幫台灣爭取到好成績。

台灣輪椅籃球發展協會的陳明生理事長，期許輪籃朋友走出去讓世界看見外，也更希望社會有更多人關注。除了在亞帕運集訓期間由協會贊助每位選手一人一萬元的營養金，並在義賣中呼應錠嵂保經毛創辦人並同額加碼，為接下來邀請世界級專家來台指導輪籃的計劃挹注資源。

北科大EMBA籃球社默默協助輪籃多年，長期關心輪籃朋友的發展。圖／錠嵂提供

此次承辦單位的台北科大EMBA籃球社鄞志祥社長表示，感謝一早聚集球場熱情滿檔的學長姐們參與；感謝同步共鳴的各系所友協會理事長支持；感謝百忙撥空來到現場示範的輪籃朋友，感謝摩里斯盃辛苦付出的工作團隊，最終更感謝畢業校友過去對活動的種樹，才有本屆的接枝傳承。讓摩里斯盃籃球賽也同步參與到輪籃走向世界的感動與喜悅，一同實踐ESG與公益。

摩里斯盃籃球賽活動中，除了有輪籃朋友的參與外，四系比賽嬴得巔峰丶卓越丶活力丶熱情四座獎盃，活動規劃結合了親子趣味競賽，青少年分齡籃球友誼賽，也有可愛小球員之小小摩里斯籃球混橄欖球大亂鬥。都讓學長姐與眷屬看著孩子的成長展現出溫馨的笑容，在北科大We are Family!

本賽事邀請的公部門單位(中華帕拉林匹克總會)、學校(台北科技大學EMBA管院,台北市中正國中)、企業(特銓股份有限公司、 錠嵂保險經紀人(股)公司、裁判團(中華民國少年籃球發展協會：陳傳仁、林建宏、 吳蕭智馨、吳宗羲)、及輪椅籃球代表隊等各界資源，擴大推廣CSR，同時更符合聯合國所制定的「永續發展目標：SDGs」17項目標的社會進步、環境保育、消除貧富差距、性別平權、永續發展等面向，讓運動結合產官學持續朝ESG的願景大步邁進。