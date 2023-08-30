磊山榮登保經業No.1 勇奪保卓獎二大獎

看見培力及永續重要性，2021年推動新十年計劃，落實企業永續使命

由保險事業發展中心主辦，國家級重要獎項的「臺灣保險卓越獎」，已成為保險業努力追求的最高榮耀。磊山保經以創新思維投入帶狀公益與人力培訓，備受評審肯定，今年再獲第十屆臺灣保險卓越獎「公益關懷卓越獎」金質獎、「人才培訓卓越獎」銀質獎兩項大獎，奪金抱銀閃耀榮光，成為保險經紀人第一榮耀、行業的典範，由董事長李佳蓉、業務總經理林世德代表領獎，保險經紀人行業模範生名號當之無愧。

磊山保經以創新思維備受評審肯定，今年再獲第10屆臺灣保險卓越獎兩項大獎，由金管會主委黃天牧頒獎，磊山保經董事長李佳蓉上台授獎。圖／王德為攝

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山從社會變遷看見了培力及永續的重要性，因此在2021年公佈新十年計劃時，就已經調整節奏與步伐，除了持續支持磊山照顧的團體，並進行培力的轉型，希望幫助每一個團體往永續經營的方向邁進。2022年磊山成立永續發展部門，正式將SDGs指標納入公司治理各項範疇，將環境永續及藝文永續納入公司支持方向，期望用企業之力能為台灣社會乃至於整個地球，做出更多的回饋與貢獻，而這也是磊山「整合資源，提供社會帶狀公益的支持」的企業使命。

除了關注公益，人才培訓也是保險事業發展長久的關鍵，磊山保經業務總經理林世德指出，磊山透過與業務員的深入訪談，打造最適合業務夥伴專業進修的情境與課程。磊山大學七大學院的設置，打造磊山夥伴的專業能力與人文底蘊。另外也創建磊山保險創業家培育班，不管是否接觸過保險業，都能經由三個月超過700小時的深度課程，將基本功及觀念、組織系統與實務銷售建立起來，輔以磊山各式國際交流增加視野與格局，這兼具細節與宏觀的人才培訓課程設計，造就磊山培育可大、可敬、可久的保險企業家典範人物，也讓磊山連續七年達成全球唯一保險經紀人公司，榮獲國際龍獎ＩＤＡ百人團隊殊榮。

2021-2022年，台灣疫情最艱難的時刻，磊山並沒有停下腳步，而是將危機化為轉機，積極重新佈局，打造「專業」、「服務」、「科技」、「產品」、「品牌」五大賦能平台，讓每一位夥伴，都能擁有足夠資源及支持，在事業上蓬勃發展，而這些改變也如實反映在2023年上半年的業績展現，磊山2023年1-6月業績較去年成長39%，平均產能較去年同期成長13.1％，為磊山成立以來的最佳展現，綜觀下半年態勢，磊山樂觀看待能突破年初設立的30%業績成長目標，並期望能以更高標高效的改變，持續為社會貢獻磊山的專業與熱情，落實在一起更美好的企業文化。