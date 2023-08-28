飛鴿與護聖宮樂團公益演出

護聖宮薩克斯風樂團及台中市飛鴿薩克斯風樂團，於27日在臺灣玻璃博物館聯合演出，引起前來旅遊的民眾，紛紛駐足、坐下聆聽，露出賞心悅目的心情，引發起客戶的共鳴，坐中有三位日本小姐，跟著老師演出的律動，滿臉笑容，除了響亮的掌聲，身手自然而然並舞，給予演奏者非常大的鼓勵。

護聖宮及飛鴿樂團團長張耿彰圑長（後排左二)及合影。圖／蔡榮昌。

飛鴿薩克斯風樂團長張耿彰表示，為了增進台灣護聖宮薩克斯風樂團與台中市飛鴿薩克斯風樂團，圑與圑之間的默契，及技能交流，互相觀摩外，除了在台灣玻璃館演出外，也邀請兩圑的圑員到各地名勝古蹟義演，除了遊覽各風景，也能增加自己的演奏技能，及增加自己臨場經驗。

台灣護聖宮薩克斯風樂團資深老師蔡建進演出，巧遇三位日本觀光客。圖／蔡榮昌。

台灣護聖宮薩克斯風樂團資深老師蔡建進，近七年來積極投入學習薩克斯風，從基礎開始學習，七年來永不放棄，加上學有專精的另一半從中指導，進步神速，於27日台灣玻璃博物館演出基隆山之戀、意難忘、霧夜的燈塔、放浪人生等名曲引起全場注目，巧遇三位來台的日本觀光客，駐足聆聽，並一起合影。

飛鴿薩克斯風樂團圑員游齡慧與日本觀光客。圖／蔡榮昌。

飛鴿薩克斯風樂團圑員游齡慧，在台灣玻璃博物館觀光活動中心，演出：快樂出帆、飄浪之女、男人情女人心，淡水河邊等經典名歌，撩人的風聲，吸引旅客心，立足傾聽，發出響亮的掌聲，適逢日本觀光客來台灣玻璃博物館，要求合影留念。