智動協會工業用機器人安全標準發展

工業用機器人在現代製造業中扮演著重要角色，工業用機器人與協作應用數量的已快速成長，然而，隨著這些先進技術的廣泛應用，相對的安全規範也變得至關重要。為此，台灣智慧自動化與機器人協會(簡稱：智動協會 TAIROA)於25(五)舉辦2023工業用機器人安全規範研討會。邀請全球工業用機器人領域的專家，分享台灣、日本和美國的最新趨勢和安全規範等，並探討新版ISO10218的改版資訊，研討會近百人與會。

研討會講者來自工研院產科國際所黃仲宏經理、DENSO WAVE INC.的橋本秀一產品安全顧問，以及美國自動化協會(A3)的Carole Franklin標準發展總監。黃仲宏經理分享台灣在工業用機器人領域的最新發展趨勢。橋本秀一產品安全顧問重點介紹日本的工業用機器人安全規範，並分享新版ISO10218的改版資訊。Carole Franklin標準發展總監則重點闡述美國工業用機器人近年銷售情況及AMR安全規範的應用概況，並強調安全標準的重要性。

本次研討會的目標是提供一個國際交流平台，讓與會者了解全球工業用機器人安全規範的最新動態，並探討如何將這些規範融入實際應用中，以確保使用者的安全。這場研討會是台灣製造業安全向更高水平發展的重要里程碑，我們期待與會者能夠在專家的指導下，加強對工業用機器人安全的認識，並將這些知識應用於生產當中。

