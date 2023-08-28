巴斯夫、易格斯和默克獲德經處創新企業社會責任獎

台灣巴斯夫、台灣易格斯以及台灣默克集團在8月28日舉行的最新一期德商企業社會責任專刊發表記者會上榮獲由德國經濟辦事處頒發的「創新企業社會責任獎」殊榮。由該三家獲獎公司所進行的專案，在7月19日至8月9日期間，經台德商業社交圈的成員們以及大眾票選後，被公認為最創新的企業社回責任活動。該票選活動的563名參與者中，一共針對28家德國企業在2022年至2023年期間所進行的企業社會責任活動的創新程度，投出了2252張票。根據投票結果，巴斯夫的「小小化學家」以274票得票數位居第一、易格斯則以回收廢棄塑膠與拖鏈，再製造成盆栽與環保袋的計畫獲得153票，而默克的「台灣環島科普列車」得到139票。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科在外交部歐洲司蔣憶萍科長、經濟部投資業務處張銘斌處長與德國在台協會何峰副代表皆出席的頒獎典禮上表示:「企業社會責任活動無最好與最差之分，每一項能回饋社會的活動都是有價值的貢獻。」

林百科處長繼續說道:「作為台灣德國產業與商務的官方代表，我們非常驕傲能看到德國企業每年都會進行許多企業社會責任活動，對台灣社會與環境給予正面的影響。我們第四期德商企業社會責任專刊總共涵蓋了超過57項由28家不同德商在過去一整年所舉行的企業社會責任專案。而當中也透過大眾投票決定了今年度三項最創新的企業社會責任活動。恭喜巴斯夫、易格斯與默克的成功與所有德國企業對台灣的承諾。」

台灣巴斯夫總經理黃仙蒂表示：「我們很榮幸『巴斯夫小小化學家』與『巴斯夫小小農場』專案在此次投票中榮獲最具創意CSR獎最高票。巴斯夫在台灣的社會參與活動主要關注於聯合國永續發展目標（SDGs）第四項「優質教育」。我們運用自身的專長與資源，長期投入台灣的科學教育。自2007年起，『巴斯夫小小化學家』透過安全、有趣的化學實驗，至今帶領台灣14,000多名的國小學童探索生活中的化學，幫助學童瞭解化學如何幫助資源保護與改善生活品質，並將環境意識深植於學童心中。『巴斯夫小小農場』則是讓小朋友透過觀察蔬果的病蟲害，了解農夫種植時的辛苦，進而珍惜食物資源。」

台灣易格斯總經理林廣耀表示:「易格斯持續致力於永續發展。從展場帆布到環保袋、廢棄拖鏈到環保盆栽，作為chainge回收計畫的一部分，我們將垃圾再生，希望在永續發展這條道路上能以負責且環保的方式積極地參與。」

台灣默克集團公關暨政府事務總監 黃郁惠表示：「默克做為一家355年的企業，永續是我們日常業務運行的重要元素，從環境永續、社區共好、經濟創新面向積極落實，以科學與科技方案，推進人類和環境的長期發展。在台灣，我們長期推動科普教育，透過參加國科會的「台灣科普環島列車」及與淡江大學合作的「化學遊樂趣」，十年來默克志工足跡遍步台灣各角落。近年來，更結合循環經濟將廢棄偏光轉變成科學教具，同時幫助到社會和環境。」

除了介紹從慈善募款、社區參與、淨零碳排、循環經濟到特殊教育專案等德商的企業社會責任活動之外，德經處最新一期的企業社會責任專刊現在更完整新增了全新的內容: 由各家德商所支持的聯合國永續發展目標。聯合國於2015年制定了17項永續發展目標（SDG），旨在構建未來全球發展框架。他們的目標是促進經濟、社會和生態層面的可持續發展。

最新的企業社會責任專刊展現德國企業十分重視企業社會責任之實踐。他們創造合適的工作環境、追求台灣人民的福祉，以及致力於環境保護及永續發展。同時，企業也提供乾淨能源、履行優質教育以及落實性別平等。參與本專刊的28間德國企業幾乎實踐了所有17個永續發展目標，平均每家企業達成3個目標。

專刊涵蓋了以下公司的企業社會責任活動:安聯人壽保險股份有限公司、台灣柏朗股份有限公司、台灣巴斯夫股份有限公司、台灣拜耳股份有限公司、台灣百靈佳殷格翰股份有限公司、台灣博世、博西家用電器股份有限公司、卡爾蔡司股份有限公司、台灣科思創股份有限公司、香港商達思系統（股）公司台灣分公司、德銀遠東證券投資信託股份有限公司、德凱認證股份有限公司、台灣艾納康有限公司、德商搖籃到搖籃設計顧問有限公司台灣分公司、富胖達股份有限公司、台灣費森尤斯卡比股份有限公司、台灣海福樂國際股份有限公司、台灣易格斯有限公司、台灣英飛凌科技股份有限公司、凱馳清潔設備股份有限公司、德商美最時貿易股份有限公司（台灣分公司）、台灣默克股份有限公司、台灣保時捷車業股份有限公司、西門子股份有限公司、天豐新能源、南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司、台灣福斯股份有限公司、達德能源股份有限公司。

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