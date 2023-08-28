中華希隱力健康生活協會隆重揭牌

致力服務隱性障礙族群，締造更健康、更幸福的生活

「中華希隱力健康生活協會」在2023年8月27日正式更名、並舉行揭牌儀式，不僅標誌著該協會對服務隱性障礙族群的承諾，也凝聚了眾多志工的辛勤付出，以及對未來的憧憬。

揭牌儀式在中華希隱力健康生活協會台北市大同區哈密街的辦公室隆重舉行，現場邀請了協會的貴賓、志工們以及重要合作夥伴們參加，共同見證這一歷史性時刻。

協會更名的目的是為了聚焦地服務隱性障礙族群，讓他們可以擁有更健康、更充實的生活，並感謝所有志工們的無私奉獻和努力工作，才有了今天的成就。在短暫的儀式中，貴賓們共同揭開了協會新的名稱標誌，這一刻充滿著喜悅和期待。

卓惠珠理事長、紀政理事等多位投身公益的助人者一起揭牌，中華希隱力健康生活協會正式發布完成更名。圖／中華希隱力健康生活協會提供

在揭牌儀式前，首先向出席的嘉賓和志工們介紹了協會的成果簡介，自從成立以來，中華希隱力健康生活協會已經取得了令人矚目的成就，包括為數眾多的隱性障礙族群提供專業的支援和服務，並舉辦了一系列活動。

接著，進行志工頒獎典禮，表彰在協會服務中表現優秀、貢獻卓越的志工，感謝大家的熱忱付出，志工們兩年來的服務時數3,000多小時，統計服務人次高達將近7,000人次；這些志工不僅在隱性障礙族群的生活中提供寶貴的支持，還對協會的成長和發展付出卓越的貢獻。並宣布明年的志工招募計畫，中華希隱力健康生活協會歡迎更多有志之士加入，一同為隱性障礙族群提供支持和關懷，相信志工的力量是無窮的，他們的參與將為協會的使命帶來更多的力量和動力。

中華希隱力健康生活協會揭牌儀式暨志工頒獎，感謝大家的熱忱付出，志工們兩年來的服務時數3,000多小時，統計服務人次高達將近7,000人次。圖／中華希隱力健康生活協會提供

此外，協會也正式宣布全新網站的啟用，這個網站將成為一個重要的平台，讓隱性障礙族群和他們的家人能夠獲得最新的資訊、資源和支援，並鼓勵大家踴躍參觀網站，了解更多關於協會的資訊以及協會的服務。

最後，揭牌儀式是整個活動的重點，也是協會歷程中的新起點，同時透過線上直播將這一重要時刻傳遞給協會的會員和支持者們。在儀式中，展示全新的協會銜牌，並分享背後的含意和使命，呼籲大家攜手關注隱性障礙族群，追求更加美好的生活。

記者會後的茶敘，參與者交流互動，分享他們對揭牌儀式的感受和期待，作為友情和合作的延續，展現出協會成員的凝聚力和互助精神。

中華希隱力健康生活協會的揭牌儀式是一個充滿意義的活動，象徵著對隱性障礙族群的承諾和對更美好未來的期許。協會秘書長表示，將繼續努力，為這個特殊的族群提供最好的支持和服務，讓他們能夠擁有更健康、更幸福的生活。

卓惠珠理事長、紀政理事等多位投身公益的助人者共同見證揭牌，中華希隱力健康生活協會正式發布完成更名。圖／中華希隱力健康生活協會提供

出席貴賓名單：

鄭文正 自閉症權益促進會 創會理事長

戴耀賽 新竹市愛恆啟能中心董事長

陳坤富 台北市自閉症家長協會 總幹事

許三妹 台北市自閉症家長協會 副理事長

林基德 台北市自閉症家長協會 理事長

劉增榮 中華民國自閉症基金會 執行長